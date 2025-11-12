Do&Co mit Umsatzrekord im ersten Halbjahr

80 Prozent seines Umsatzes macht Do&Co mit Fluggesellschaften wie Qatar Airways oder Turkish Airlines. Im Airline-Catering betrug das Umsatzplus 10,7 Prozent. Der Caterer profitiert dabei von den weltweit steigenden Passagierzahlen sowie den Investitionen der Airlines in Premiumservices. Die neue Anlage in Istanbul wird laut eigenen Angaben "die größte Gourmetküche in Europa" und Basis für weiteres Wachstum.

Im Eventcatering ist der Umsatz wegen des Wegfalls der Fußball-Europameisterschaft, die heuer nicht stattfindet, nur leicht um 1,3 Prozent gestiegen. Im Segment Restaurants, Lounges und Hotels stieg der Umsatz um 11,2 Prozent auf 90 Mio. Euro. Do&Co betreibt neben mehreren Flughafen-Lounges auch zwei Hotels in Wien und München sowie das Wiener Kaffeehaus Demel.