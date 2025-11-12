News Logo
Do&Co mit Umsatzrekord im ersten Halbjahr

Halbjahresgewinn von Do&Co stieg um ein Fünftel
©APA, THEMENBILD, HANS KLAUS TECHT
Beim Cateringkonzern Do&Co sprudeln nach der Coronakrise wieder die Gewinne. Mit Erlösen von 1,2 Mrd. Euro verzeichnete das an der Wiener Börse gelistete Unternehmen das umsatzstärkste erste Halbjahr der Unternehmensgeschichte, wie Do&Co am Mittwoch mitteilte. Der Nettogewinn stieg um 20,9 Prozent auf 53,5 Mio. Euro.

80 Prozent seines Umsatzes macht Do&Co mit Fluggesellschaften wie Qatar Airways oder Turkish Airlines. Im Airline-Catering betrug das Umsatzplus 10,7 Prozent. Der Caterer profitiert dabei von den weltweit steigenden Passagierzahlen sowie den Investitionen der Airlines in Premiumservices. Die neue Anlage in Istanbul wird laut eigenen Angaben "die größte Gourmetküche in Europa" und Basis für weiteres Wachstum.

Im Eventcatering ist der Umsatz wegen des Wegfalls der Fußball-Europameisterschaft, die heuer nicht stattfindet, nur leicht um 1,3 Prozent gestiegen. Im Segment Restaurants, Lounges und Hotels stieg der Umsatz um 11,2 Prozent auf 90 Mio. Euro. Do&Co betreibt neben mehreren Flughafen-Lounges auch zwei Hotels in Wien und München sowie das Wiener Kaffeehaus Demel.

