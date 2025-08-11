News Logo
ABO

Deutschland-Tourismus mit Rekord im ersten Halbjahr

Subressort
Reisen & Freizeit
Aktualisiert
Lesezeit
2 min
Kindervergnügen im Ringelspiel beim Mainfest in Frankfurt
©APA, dpa, Arne Dedert
  1. home
  2. Leben
  3. Reisen & Freizeit
Der Deutschland-Tourismus liegt heuer auf Rekordkurs. Im ersten Halbjahr haben dortige Hotels, Pensionen, Campingplätze und andere Beherbergungsbetriebe zusammen 223,3 Millionen Übernachtungen verzeichnet. Damit wurde der bisherige Höchstwert für eine erste Jahreshälfte von 2024 um 0,1 Prozent übertroffen, wie das Statistische Bundesamt am Montag mitteilte.

von

"Der Anstieg auf ein neues Rekordniveau für eine erste Jahreshälfte ist auf die Übernachtungen inländischer Gäste zurückzuführen", erklärten die Statistiker. Deren Zahl stieg in den ersten sechs Monaten um 0,8 Prozent auf 187,0 Millionen. Bei den Gästen aus dem Ausland sank die Übernachtungszahl dagegen um 3,2 Prozent auf 36,4 Millionen.

Im Juni allein verbuchten die Beherbergungsbetriebe in Deutschland 50,5 Millionen Übernachtungen in- und ausländischer Gäste. Das waren 3,8 Prozent mehr als im Vorjahresmonat. Dabei nahm die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem Inland um 7,4 Prozent auf 42,8 Millionen zu. "Ein Grund für den Anstieg dürften die Pfingstferien in einigen Bundesländern sein, die 2025 überwiegend im Juni lagen und 2024 im Mai gelegen hatten", so die Statistiker.

Dagegen sank die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem Ausland im Vorjahresvergleich um 12,7 Prozent auf 7,6 Millionen. "Letzteres dürfte daran liegen, dass im Juni 2024 die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland außergewöhnlich viele ausländische Touristinnen und Touristen angezogen hatte", so die Statistiker.

Die Stimmung im deutschen Beherbergungsgewerbe hatte sich im Juni den fünften Monat in Folge verbessert - von minus 16,5 auf minus 15,3 Punkte. Damit würden allerdings nach wie vor die pessimistischen Stimmen überwiegen, wie das Münchner Ifo-Institut bei seiner Umfrage herausfand. "Eigentlich profitierten viele Sparten trotz der allgemeinen Zurückhaltung im Konsum von einer stabilen Nachfrage", sagte Ifo-Branchenexpertin Caroline Vogel. "Der Start ins Jahr 2025 verlief jedoch etwas holprig. Das wirkt weiter nach."

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
++ ARCHIVBILD ++ Das Handgepäck an Bord kann Passagieren teuer kommen
Reisen & Freizeit
Airlines bitten Passagiere für Handgepäck zur Kasse
US-Frist für Einführung von Zöllen auf EU-Importe abgelaufen
Wirtschaft
Neue US-Zölle in Kraft: Wifo-Chef sieht Unsicherheiten
US-Präsident Trump verschärft den Kurs gegen Indien
Wirtschaft
Russisches Öl: Trump verdoppelt Zölle für Indien auf 50 %
Einsame Strände gibt es trotz Berg-Boom noch nicht
Reisen & Freizeit
Leere Strände, volle Berge: Sommer in Italien
US-Präsident Donald Trump
Wirtschaft
Zölle: Schweiz will Trump "attraktiveres Angebot" machen
Zoll-Rundumschlag aus Trumps Reich
Wirtschaft
Trump droht Indien hohe Strafzölle an
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER