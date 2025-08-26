Dertour darf Schweizer Hotelplan übernehmen

Die Schweizer Wettbewerbskommission (Weko) hat die Übernahme der ehemaligen Migros-Tochter Hotelplan durch den deutschen Reiseveranstalter Dertour genehmigt. Nach einer vertieften Prüfung kam die Behörde zum Schluss, dass der Wettbewerb in der Schweiz durch den Zusammenschluss nicht beeinträchtigt sei. Zwar führe die Fusion in einzelnen Märkten zu einer stärkeren Konzentration, hieß es in einer Mitteilung. Allerdings hätten Reisende weiterhin verschiedene Alternativen.

von APA