Dertour darf Schweizer Hotelplan übernehmen

Die Schweizer Wettbewerbskommission (Weko) hat die Übernahme der ehemaligen Migros-Tochter Hotelplan durch den deutschen Reiseveranstalter Dertour genehmigt. Nach einer vertieften Prüfung kam die Behörde zum Schluss, dass der Wettbewerb in der Schweiz durch den Zusammenschluss nicht beeinträchtigt sei. Zwar führe die Fusion in einzelnen Märkten zu einer stärkeren Konzentration, hieß es in einer Mitteilung. Allerdings hätten Reisende weiterhin verschiedene Alternativen.
So stünden neben klassischen Reisebüros auch Online-Plattformen sowie Direktbuchungen bei Airlines und Hotels zur Verfügung. Diese Vielfalt sorge dafür, dass Preis- und Angebotsvergleiche weiterhin möglich seien. Migros hatte Mitte Februar die Veräußerung des größten Teils der Hotelplan-Gruppe an den Reiseveranstalter Dertour angekündigt. Dertour führt in der Schweiz unter anderem die Marken Helvetic Tours und Kuoni. Gemeinsam betreiben beide Unternehmen in der Schweiz über 150 Reisebüros.