Der Schiefe Turm von Pisa wird 850 Jahre alt

Zu den Höhepunkten zählen das Intermezzo aus "Cavalleria rusticana" von Mascagni und die Carmen-Suite von Bizet. Die Monumente auf der Piazza - darunter das Baptisterium, das Dommuseum und das Museum - sind anlässlich des Jubiläums bis Mitternacht bei freiem Eintritt geöffnet. Lediglich der Schiefe Turm selbst bleibt ab 17 Uhr für Besucher geschlossen.

Der Schiefe Turm von Pisa, der zum Weltkulturerbe zählt, wurde 2001 nach elf Jahren Restaurierung wiedereröffnet. Das 58,5 Meter hohe Gebäude hatte sich schon kurz nach seiner Errichtung im Jahr 1173 zu neigen begonnen. Als das Bauwerk bei einer Neigung von 4,5 Metern gegenüber der Vertikalen einzustürzen drohte, wurde es 1990 für Besucher geschlossen. Die Bauarbeiten kosteten 28 Millionen Euro.