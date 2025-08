Gesammelte Karl-May-Werke erhalten zum 150er Zuwachs

Weiters geplant ist ein Comedy-Buch zu Michael Bully Herbigs Film "Das Kanu des Manitu", der am 14. August in die Kinos kommt. Abgeschlossen wird auch die Reihe "Karl May auf der Bühne" mit dem vierten Band, wodurch nun alle Freilichtbühnen und Theaterbühnen erfasst sind, auf denen Karl May bis heute aufgeführt wurde.

(S E R V I C E - www.karl-may.de)