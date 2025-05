Das Ausseer Narzissenfest hat keine Probleme mit Blüten

Der erste Höhepunkt des Festes ist die Kür der Königin und ihrer beiden Prinzessinnen, am Donnerstag, 29. Mai, Christi Himmelfahrt. Die Kandidatinnen sind Magdalena Egger aus Bad Mitterndorf, Celina Gschaider aus dem salzburgischen Seekirchen am Wallersee und Johanna Murauer, trotz des obersteirischen Nachnamens aus Altmünster am Traunsee (Oberösterreich). Der Krönungsabend der Narzissenhoheiten findet in Bad Aussee im Kur & Congresshaus statt. Die Jury hat bereits am 3. Mai aus 22 Bewerberinnen die künftigen Hoheiten ausgewählt. Diese werden ein Jahr lang das größte Blumenfest Österreichs monarchisch begleiten.

Was in vergangenen Jahren durchaus Probleme bereitete und teils die Verwendung anderer Pflanzen oder auswärtig zugelieferter Narzissen erforderlich machte, ist heuer kein Thema. "Es war seit langem kühl und regnerisch, das ist das ideale Wetter", hieß es aus dem Pressebüro des Narzissenfestes, das vom örtlichen Narzissenfestverein veranstaltet wird. Auch das angekündigte regnerische Wetter der kommenden Tage dürfte nichts mehr "verhauen". Solange keine Staunässe entstehe, sei keine Gefahr, hieß es auf Anfrage. Und es sei von nicht lange anhaltenden Niederschlägen die Rede. Derzeit rechne man mit gar keinen Einschränkungen.

Heuer wird es 25 Figuren geben, diese werden mit den in den letzten Tagen vor dem Fest gepflückten Blüten geschaffen. Man rechnet mit rund einer Million Blüten, die es zu verarbeiten gilt. Der Bedarf pro Figur ist je nach Größe unterschiedlich. Die Bruthenne aus dem Vorjahr habe 45 Kübel "verbraucht", in einem Kübel sind rund 1.000 Blüten. Die mittelgroße Figur "Panda" aus dem Vorjahr kam auf rund 30 Kübel. Die Figuren werden jedenfalls am Sonntag in Altaussee aufgestellt. Für den Bootskorso am Nachmittag um 14.00 Uhr werden sie dann auf die Plätten und Kähne verladen. An den Arbeiten am Fest beteiligen sich rund 3.000 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer aus der Region.

Das Narzissenfest hat im Frühling für die Region Ausseerland Salzkammergut eine große wirtschaftliche und touristische Bedeutung. Die Buchungslage ist nach Auskunft des Tourismusvereins sehr gut, vereinzelt seien noch Zimmer zu haben.

INFO: Nähere Informationen und Tickets unter www.narzissenfest.at abrufbar.