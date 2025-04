Boarding ohne Bordkarte: Die UN plant die radikalste Flugreise-Reform seit Jahrzehnten

Fest steht: Biometrie ist längst mehr als ein Trend. Der globale Markt soll laut aktuellen Prognosen von 13,5 Milliarden Dollar (2022) auf 45 Milliarden Dollar (2030) wachsen. Auch in Europa soll sich das Volumen bis 2033 mehr als verdreifachen.

Obwohl ein genauer Startzeitpunkt für den Journey Pass noch aussteht, ist klar: Die ICAO will in den kommenden Jahren Pilotprojekte starten. Länder wie die Niederlande, Singapur oder die Vereinigten Arabischen Emirate könnten zu Vorreitern der neuen Reiselogik werden – einer, in der Papierdokumente ausgedient haben und dein Gesicht der Schlüssel zu einer neuen Reiseerfahrung ist.

Die nächste Flugreise könnte also ganz anders aussehen als gewohnt. Wer künftig in den Urlaub fliegt, wird sich vielleicht fragen: Warum jemals in der Schlange gestanden?