Bangkok im Jurassic-Fieber

Der Zeitpunkt für die Eröffnung ist kein Zufall: Große Teile des jüngsten Blockbusters der Filmreihe - "Jurassic World: Die Wiedergeburt" mit Scarlett Johansson und Mahershala Ali in den Hauptrollen - wurden in der wilden Natur Thailands gedreht.

Der etwa 60 bis 90 Minuten lange Rundgang durch die neue Attraktion führt durch mehrere Szenenwelten: vom Willkommengruß auf einem "Schiff", an dessen Fenstern Flugsaurier vorbeidüsen, über die Ankunft auf Isla Nublar bis zu Begegnungen mit sanft schnaubenden Pflanzenfressern (Brachiosaurus), stacheligen Panzer-Dinos (Ankylosaurus) und nervös zuckenden Velociraptoren.

Von einem Beobachtungsdeck können Besucher auch den fiktiven, genetisch modifizierten Indominus Rex aus der Filmreihe bestaunen, der hinter Sicherheitsglas gefährlich grollt und brüllt. Bis dieser plötzlich entkommt und lauter Alarm erschallt. Mehr sei nicht verraten.

Realistische Animatronics, aufwendige Kulissen und Film-Sounddesign lassen die Besucher ständig zwischen Staunen und Gänsehaut pendeln. Insgesamt nimmt die neue Attraktion rund 6.000 Quadratmeter in Asiatique ein, direkt am berühmten Chao-Phraya-Fluss. Besucher können somit auch bequem per Boot oder Fähre von verschiedenen Ablegern aus anreisen.

Geöffnet ist täglich von 11.00 bis 22.00 Uhr, letzter Einlass ist um 21.00 Uhr. Tickets gibt es online und vor Ort; die Preise starten werktags tagsüber bei 769 Baht (20 Euro), für Kinder gibt es günstigere Tarife. Wer einen festen Timeslot bucht, marschiert direkt durch das Tor. Auf dem Dach lockt nach der Tour das Themenrestaurant "Fossil & Flame" – mit urzeitlicher Speisekartenpoesie und Drinks wie "Dino Sour" oder "Jungle Punch Bowl".

Bangkok ist eine von fünf Metropolen weltweit, in der man sich dem Dino-Erlebnis hingeben kann: Auch in London, Madrid, Singapur und Bogota gibt es eine "Jurassic World: The Experience".