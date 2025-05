April bescherte Wien Nächtigungsrekord

In Wien sind heuer im April laut Wien Tourismus rund 1,8 Millionen Gästenächtigungen verzeichnet worden - so viele wie noch nie in einem April. Der bisherige Bestwert aus dem Jahr 2019 mit knapp 1,6 Millionen Übernachtungen wurde damit deutlich übertroffen. Deutlich fällt mit 15 Prozent auch der Zuwachs gegenüber dem Vorjahresmonat aus. Allerdings war Ostern 2024 im März und nicht wie heuer im April.

von APA