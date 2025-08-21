News Logo
Amsterdam begrüßt historische Segelschiffe aus aller Welt

"Sail Amsterdam" ist das größte nautische Ereignis
©APA, dpa-tmn, Andrea Warnecke
Mit einer eindrucksvollen Parade mit hunderten historischen Großseglern ist das Segel-Ereignis "Sail Amsterdam 2025" eröffnet worden. Zehntausende Menschen schauten der Fahrt der bunt geschmückten Segelschiffe aus aller Welt von den Ufern und von mitfahrenden Booten aus zu.

"Sail Amsterdam" ist nach Angaben der Veranstalter das größte nautische Ereignis weltweit und findet alle fünf Jahre statt. Die Parade war am Morgen im Hafen von Ijmuiden an der Nordsee gestartet und führte über den rund 20 Kilometer langen Nordseekanal bis nach Amsterdam.

Es ist eine besondere zehnte Ausgabe von "Sail Amsterdam". Vor 50 Jahren fand es zum ersten Mal statt, anlässlich des 700. Geburtstages der niederländischen Hauptstadt. Zum 750. Geburtstag der Stadt ist die Veranstaltung in diesem Jahr besonders groß. Die Veranstalter erwarten mehr als zwei Millionen Besucher bei dem bis Sonntag dauernden Ereignis.

WIEN - ÖSTERREICH: FOTO: APA/APA/dpa-tmn/Andrea Warnecke/Andrea Warnecke

