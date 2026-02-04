Ab Ende März wieder Direktflüge Linz - Frankfurt

Die neue Flugverbindung werde mit einem Flugzeug mit 70 Sitzplätzen betrieben und soll dreimal täglich von Montag bis Donnerstag, zweimal täglich am Freitag sowie ein- bis zweimal täglich am Wochenende angeboten werden. Geplant sei zudem ein Night Stop in Linz, hieß es in der Aussendung weiter. DAT verpflichte sich, die Verbindung vier Jahre zu halten. Dafür übernimmt das Land eine Anschubfinanzierung von maximal 9 Mio. Euro pro Jahr.

In der Sitzung der Landesregierung kommenden Montag soll für den Sommerflugplan ein Zuschuss beschlossen werden. Die Mehrjahresverpflichtung soll anschließend dem Landtag zur Beschlussfassung vorgelegt werden. "Diese Entscheidung gibt dem Flughafen Linz wieder Planungssicherheit. Stabilität ist die Voraussetzung dafür, dass sich weitere Verbindungen entwickeln können - auch im Hinblick auf den Tourismus und die beliebten Charterflüge", so Stelzer.