ABO

Ab Ende März wieder Direktflüge Linz - Frankfurt

Subressort
Reisen & Freizeit
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Die dänische Fluggesellschaft DAT übernimmt Frankfurt-Flüge
©MARKUS HAUSER, APA, THEMENBILD, FOTOKERSCHI.AT
  1. home
  2. Leben
  3. Reisen & Freizeit
Ab 29. März gibt es ab dem Flughafen Linz wieder eine direkte Flugverbindung zum internationalen Drehkreuz Frankfurt. Die Verbindung wird täglich von der dänischen Fluggesellschaft DAT bedient, teilte Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) am Mittwoch mit. Das Land - neben der Stadt Hälfteeigentümer des angeschlagenen Airports - hatte die Strecke, die im Oktober 2025 von der AUA mangels Auslastung eingestellt worden war, europaweit ausgeschrieben.

von

Die neue Flugverbindung werde mit einem Flugzeug mit 70 Sitzplätzen betrieben und soll dreimal täglich von Montag bis Donnerstag, zweimal täglich am Freitag sowie ein- bis zweimal täglich am Wochenende angeboten werden. Geplant sei zudem ein Night Stop in Linz, hieß es in der Aussendung weiter. DAT verpflichte sich, die Verbindung vier Jahre zu halten. Dafür übernimmt das Land eine Anschubfinanzierung von maximal 9 Mio. Euro pro Jahr.

In der Sitzung der Landesregierung kommenden Montag soll für den Sommerflugplan ein Zuschuss beschlossen werden. Die Mehrjahresverpflichtung soll anschließend dem Landtag zur Beschlussfassung vorgelegt werden. "Diese Entscheidung gibt dem Flughafen Linz wieder Planungssicherheit. Stabilität ist die Voraussetzung dafür, dass sich weitere Verbindungen entwickeln können - auch im Hinblick auf den Tourismus und die beliebten Charterflüge", so Stelzer.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER