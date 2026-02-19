36,5 Mio. Gäste tummelten sich 2025 auf heimischen Flughäfen

Mit 279.677 Flugbewegungen im Linien- und Gelegenheitsverkehr wurden 2025 auf den Flughäfen Wien, Graz, Innsbruck, Klagenfurt, Linz und Salzburg um drei Prozent mehr Starts und Landungen als 2024 durchgeführt. Pro Flug wurden durchschnittlich 131 Personen befördert, ein Minus von 0,3 Prozent im Jahresvergleich, rechnete am Donnerstag die Statistik Austria vor.

Nach dem Rekord 2025 mit 32,6 Millionen Fluggästen prognostizierte der Vorstand des Wiener Flughafens kürzlich für 2026 nur noch rund 30 Millionen Kundinnen und Kunden. Die Gründe dafür: Der größte Kunde, die Lufthansa-Tochter Austrian Airlines (AUA), verkleinert seine Flotte, die Billigfluglinie Ryanair zieht Flugzeuge ab und Wizz Air verabschiedet sich komplett.

Ein Blick über die Grenze zeigt: Die Zahl der Flugreisenden an deutschen Flughäfen ist im vergangenen Jahr erneut gestiegen. An den 22 Hauptverkehrsflughäfen des Landes wurden rund 207,2 Millionen Fluggäste gezählt. Das waren 3,9 Prozent mehr als 2024, allerdings weiterhin deutlich weniger als im Rekordjahr 2019.