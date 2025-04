10 Jahre Hotel Schani Wien: Urbaner Pioniergeist mit Wiener Seele

Mit der Eröffnung des Hotel Schani Wien am Hauptbahnhof vor zehn Jahren begann eine Erfolgsgeschichte, die neue Maßstäbe in der urbanen Hotellerie gesetzt hat. Heute, ein Jahrzehnt später, zählt die Schani Hotels Gruppe vier Standorte in Wien, ein fünfter ist bereits in Planung. Der runde Geburtstag fällt mit einem weiteren Jubiläum zusammen: dem 200. Geburtstag des Walzerkönigs Johann „Schani“ Strauß, dessen Name dem Hotelkonzept seinen unverwechselbaren Wiener Charakter verleiht.

Die Vision der Gründer, Benedikt und Alexander Komarek, war von Anfang an klar: Ein Haus zu schaffen, das innovative Technologien, nachhaltige Konzepte und Wiener Lebensgefühl vereint – und dabei ein echtes „Zuhause auf Zeit“ für Gäste bietet. Dieses Konzept hat sich bewährt: Von der smarten Zimmersteuerung über den Online-Check-in bis hin zur bewussten Gestaltung aller Häuser in Zusammenarbeit mit Archisphere und der PKF hospitality group setzt Schani auf Komfort mit Haltung.

Der Standort am Hauptbahnhof war dabei ein bewusst gewählter Auftakt. Das Viertel rund um das Hotel hat sich seit 2015 dynamisch entwickelt – zu einem lebendigen Stadtteil, in dem sich Nachbarschaft, Unternehmertum und Gastronomie auf Augenhöhe begegnen. Genau dieses urbane Miteinander ist Teil der Schani-DNA: Ob im Schani Salon auf der Mariahilfer Straße, im Bio-Hotel Schani Wienblick am Wilhelminenberg oder im neuesten Haus, dem Hotel Schani UNO City mit dem hauseigenen Restaurant „Seven Botanicals“ – Wiener Charme trifft Innovationskraft.

Dass „Schani“ nicht nur ein Hotelname, sondern eine Hommage an Wiener Gastlichkeit ist, spiegelt sich in jedem Detail der Häuser wider – von der Namensgebung bis zur individuellen Gestaltung der Innenräume. Die enge Verbindung zur Stadt, das Feingefühl für Design und ein zukunftsorientierter Blick machen die Schani Hotels zu einem der spannendsten Hotelprojekte Wiens.

Mit dem geplanten Hotel Schani Naschmarkt wird die Erfolgsgeschichte fortgesetzt. Ganz nach dem Leitsatz: „Von Wien inspiriert, für die Zukunft gemacht.“

