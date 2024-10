News: Fünf Jahre nach dem Wechsel vom Journalismus in die Politik. Was sind die größten Unterschiede?

Journalismus bedeutet beobachten, analysieren, kommentieren. Das ist auch in der Politik wichtig, reicht aber nicht. Da geht es ums Umsetzen.

News: Was vermissen Sie vom früheren Beruf? Was hat der neue an unerwartet Gutem gebracht?

Reportagen drehen und schreiben, Interviews machen. Erfreulich waren gerade im Wahlkampf viel Zustimmung und Ermunterung.

News: Wo ist Teamarbeit wichtiger und wird auch mehr gelebt – in einer Redaktion oder einer Partei?

Hängt von Team und Führung ab. In Stresslagen habe ich in Redaktionen und Politik viel Teamgeist gespürt. In der Politik ist es schwieriger.

News: Große und kleine Medien, selbstständig, TV-Gründer, kleine Partei: Kommt es auf die Größe an?

Spirit ist alles und in einem Start-up wie Puls TV am größten. Wichtig ist, dass alle voneinander wissen, was sie tun und ein Ziel haben.

News: Sie starten mit fast 70 im Europäischen Parlament: Was treibt Sie an? Was wollen Sie erreichen?

Age shaming ist neu, früher war ich oft der Jüngste. Das Europa, das mich seit jeher begeistert, will ich für weitere Generationen erhalten.

News: Wie hat sich Ihr Blick auf Journalismus und Medien durch das politische Engagement verändert?

Ich ertrage manchmal schwer, wie Medien herablassend Politik beurteilen und alles besser wissen. Mehr gegenseitiger Respekt wäre wichtig.

News: Wie können Parteien und Medien Vertrauen zurückgewinnen? Unterschiedlich oder gleichartig?

Wohl nur gemeinsam. Mit Transparenz und Respekt. Am schlimmsten ist die gegenseitige Abhängigkeit – Geld gegen Lob.

News: Wie wichtig war Twitter und ist X für Sie? Überlegen Sie Alternativen, falls es dort so weitergeht?

Meine mehr als 100.000 Follower motivieren. Trotz allem. Für meine psychische Entspannung werden Troller und Hasser blockiert.