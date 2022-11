Beruf Zahnarztassistent: in: Gehalt, Ausbildung und Tätigkeitsfelder

Inhaltsverzeichnis:

Was macht ein:e Zahnarztassistent: in?

Ein/Eine Zahnarztassistent: in gehört zu der Berufsgruppe der medizinischen Fachangestellten. Ein/Eine Zahnarztassistent: in begleitet das zahnmedizinischen Fachpersonal bei zahnmedizinischen Eingriffen, sorgt für die Sterilität der Instrumente und einen ordnungsgemäßen Zustand der zahnmedizinischen Praxis. Zu den Aufgaben gehört auch der Kontakt mit dem Klientel, die Führung der Krankenakte und die Erstellung eines Inventars der verwendeten Medikamente und Mittel. Ein/Eine Zahnarztassistent: in kann daher erfolgreich als die rechte Hand des Zahnarztes/ der Zahnärztin bezeichnet werden. Es überrascht nicht, dass sowohl öffentliche als auch private Einrichtungen nach qualifizierten Personal in genau diesem Bereich suchen. Ein/Eine Zahnarztassistent: in kümmert sich nicht nur um den Komfort und das Wohlbefinden der Betroffenen, sondern auch um das professionelle Image der zahnmedizinischen Praxis.

Er oder sie ist nicht befugt, Eingriffe vorzunehmen, sondern führt viele andere Aufgaben aus, die Sorgfalt, Konzentration und Kompetenz erfordern, was sich auch auf den Verdienst auswirkt. Es ist nicht ungewöhnlich, dass er oder sie unter anderem auch die Praxisunterlagen führt (Liste der Behandlungen, Medikamente, Abrechnungen aller Art). Der/Die Zahnarztassistent: in bereitet den Arbeitsplatz, die zahnärztlichen Instrumente, Präparate und Medikamente vor, behält die Bestellungen im Auge und hilft den zu behandelnden Personen bei der Vorbereitung auf die Behandlung oder den Eingriff. Ein/Eine Zahnarztassistent: in ist häufig auch mit der Terminplanung, der Vereinbarung von Patiententerminen und der Überwachung von Terminen betraut.



Ein/e Zahnarztassistent: in ist nach der Schule zuverlässig darauf vorbereitet, folgende berufliche Aufgaben zu übernehmen wie z. B.:

Gestaltung des Arbeitsplatzes eines/einer Arztes/Ärztin nach ergonomischen Gesichtspunkten

Sorge für die Sterilität und Sauberkeit des Büros

Vorbereitung auf die Operation und Sorge für das psychologisches Wohlbefinden des zu behandelnden Patienten

Bedienung von therapeutischen und diagnostischen Geräten

Desinfektion, Pflege und Sterilisation von zahnärztlichen Instrumenten und Geräten

Führung der Krankenakten der zu behandelnden Personen

Zusammenarbeit mit dem zahnmedizinischen Fachpersonal bei der medizinischen Erstversorgung

Zusammenstellen von Sets mit medizinischen Geräten, Medikamenten und Materialien, die bei Eingriffen in der Mundhöhle verwendet werden

Zusammenarbeit mit dem zahntechnischen Labor, der sanitär-epidemiologischen Station und der radiologischen Klinik

Festlegung von Terminen für Dienstleistungen in Absprache mit dem Zahnarzt bzw. der Zahnärztin, Eröffnung von Karteien der Patienten/Patientinnen, Führung von Akten der Patienten/Patientinnen (nach Wohnort, Registernummer, alphabetische Anordnung)

Aufrechterhaltung des hygienischen Zustands der zahnmedizinischen Praxis und ihrer Ausstattung (Reinigung, Desinfektion der Räume und der Ausstattung)

Vorbereitung der zahnmedizinischen Praxis und der einzelnen Arbeitsplätze auf die Arbeit

Aktive Mithilfe bei Verfahren, Unterstützung und Ruhigstellung von Patienten/Patientinnen

Sterilisieren und desinfizieren von zahnärztlichen Instrumenten und Geräten gemäß den Grundsätzen der Aseptik und den in der zahnmedizinischen Praxis oder -klinik geltenden Vorschriften

Passt der Beruf zu mir?

Ein/Eine Zahnarztassistent: in muss auf jeden Fall eine kommunikative und gut organisierte Person sein. Die Fähigkeit, die eigene Zeit und die anderer zu managen, ist in diesem Beruf von großer Bedeutung. Weitere Vorausetzungen, die man mitbringen sollte, sind: