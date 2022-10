Beruf Spengler:in: Gehalt, Ausbildung und Tätigkeitsfelder

Inhaltsverzeichnis:

Was macht ein:e Spengler:in?

Spengler:innen sind für Dächer und Außenwänden von Gebäuden zuständig und schützen diese vor Witterungseinflüssen wie Regen, Schnee, Wind oder auch Sonne. Dafür stellen sie spezielle Bauteile her und montieren Verkleidungen an Fassaden. Zu den üblichen Aufgaben gehören auch die Installation von Entlüftungen und Entwässerungssystemen. Ebenso sind Spengler:innen für das Einfassen von Kaminen und der Installation von Schneeschutz sowie Blitzableitern zuständig. Neben dem Schutz tragen Spengler:innen außerdem zur Energieeffizienz, Nachhaltigkeit und Ästhetik von Gebäuden bei. Generell sind Spengler:innen Expert:innen, wenn es um Metallbleche geht.

Eine weitere Unterkategorie bilden die Kfz Spengler:innen. In diesem Bereich kümmert sich der/die Spengler:in unter anderem um das Ausbeulen von Kotflügeln, Motorhauben und Autotüren. Er/Sie stellt diverse Karosserieteile her und kann dadurch sämtliche Teile eines KFZ reparieren.

Passt der Beruf zu mir?

Als Spengler:in sollte man sowohl ein paar körperliche als auch fachliche Fähigkeiten mitbringen. Es ist von Vorteil, wenn ein gewisses mathematisches Verständnis sowie eine Affinität für chemische Prozesse in Form von Metallverarbeitung vorliegen. Auch sollten die körperlichen Aspekte, die der Beruf mit sich bringt, nicht unterschätzt werden. So sind die Anforderungen an eine/n Spengler:in unter anderem folgende: