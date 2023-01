Inhaltsverzeichnis:

Adresse : Fritz-Grünbaum-Platz 1, 1060 Wien

: Fritz-Grünbaum-Platz 1, 1060 Wien E-Mail : office@haus-des-meeres.at

: office@haus-des-meeres.at Website :https://www.haus-des-meeres.at/

:https://www.haus-des-meeres.at/ Telefon : +4315871417

: +4315871417 Öffnungszeiten : täglich von 9-20 Uhr, 365 Tage im Jahr

: täglich von 9-20 Uhr, 365 Tage im Jahr Eintrittspreise : Erwachsene 21,90€ Kinder 3-5 Jahre 6,50€ Kinder 6-15 Jahre 9,80€ ( Eintritt ohne Begleitung erst ab 14 Jahren) Schüler ab 16 Jahren 16,40€ Student bis Vollendung 27. Lebensjahr 16,40€ Senioren (mit Vorlage von Pensionistenausweis oder ab 64 Jahren von MO-FR ausgenommen Feiertage) 16,40€

Beschreibung: Haus des Meeres

Das Haus des Meeres ist ein Aqua Terra Zoo im Herzen der österreichischen Hauptstadt Wien. Entstanden in einem ehemaligen Flakturm befindet sich das Ausflugsziel mit über 10.000 Tieren. Auf einer Fläche von 5000m² leben neben den vielen unterschiedlichen Meerestieren in den Aquarien, mehrere tropische und exotische Tierarten.

Das 360° Haibecken, der Atlantiktunnel aus Glas und das Brandungsriff beherbergen unterschiedliche Meerestiere wie Hammerhaie, Rochen, Riffhaie, die Meeresschildkröte Puppi und Korallenfische.

Im Tropenhaus, dem Krokipark, dem Madagaskar Bereich und der neu erbauten Australien-Erlebniswelt leben Krokodile, Giftschlangen, Woylies, kleine zutrauliche Äffchen, drei Komodowarane, Kattas und viele weitere tropische Tierarten.

Haus des Meeres: Highlights

Das Haus des Meeres bietet seinen Besucher:innen neben den 10.000 Tierarten mehrere Highlights bei jedem Besuch an. So gibt es für Kinder einen speziell gebauten Krabbeltunnel mit kleinen, in die Becken ragenden Fenstern, um die Unterwasserwelt hautnah zu erleben. Ganz besonders beliebt bei den Gästen sind die Fütterungen im Haifischbecken, im Piranhabecken, bei den Krokodilen und den Reptilien, welche täglich nach Terminplan von den Tierpflegern vorgeführt werden.

Ein weiteres Highlight in den Aquarien ist der Atlantiktunnel aus Glas, das größte Aquarium Österreichs. Der Tunnel ist umgeben von 520.000 Litern Wasser und lässt auf seinen 15 Metern Länge Rochen, Makrelen, Brassen und viele weiter Fischarten über die Köpfe der Besucher:innen ihre Runden ziehen.

Im Tropenhaus leben die kleinen, neugierigen Lisztaffen. Die kleinen Affen kommen den Besucher:innen ganz nah und setzen sich auch gerne mal auf die Hand oder auf die Schultern der Gäste.

Am 12. Stock des Haus des Meeres befindet sich ein weiteres Highlight, die 360° Ocean Sky Rooftop Bar mit ihrer 350 m² großen Dachterrasse mit Blick über die Dächer Wiens.