Tansania: Die atemberaubende Vielfalt Ostafrikas erleben

Als es um 22 Uhr gegen unser Zelt klopft, habe ich knappe zwei Stunden Schlaf hinter mir. Tina, deren Symptome zwar verschwunden zu sein scheinen, startet mit spärlichen 30 Minuten unter erschwerten Voraussetzungen. Nach einer letzten Stärkung geht es um kurz vor Mitternacht -eingepackt in vier Schichten, um den -20 Grad der Nacht zu trotzen -, los. "Es ist nicht der Berg, den wir bezwingen -, wir bezwingen uns selbst", zitiert Robert aus San Francisco den Mount Everest-Erstbesteiger Sir Edmund Hillary. Ein Zitat, das in den kommenden Stunden an Bedeutung gewinnt.

Der Vollmond und unsere Stirnlampen leuchten uns den Weg. Wir gehen nachts, um den Sonnenaufgang zu sehen, aber vor allem, um die eisigen Temperaturen für uns zu nutzen -denn das gefrorene Lava-Geröll erleichtert den Aufstieg. Die Wanderstöcke geben im Sekundentakt den Schrittwechsel vor. Der Leitsatz der letzten Tage -pole, pole -gewinnt damit an neuer Bedeutung. Bereits nach 200 Höhenmetern sehen wir am Wegesrand in wiederkehrenden Abständen all jene, denen aufgrund der Höhenkrankheit der Gipfelsieg heute verwehrt bleibt. Die eigene Menschlichkeit, die eigene Fehlbarkeit, drängt sich zunehmend auf: Wird man schon bald selbst eine von ihnen sein?

Jeder gegangenen Stunde folgen exakte fünf Minuten Pause. Mehr lässt die klirrende Eiseskälte nicht zu - wer auskühlt, muss umdrehen. Als wir die 5.300-Meter-Marke passieren, droht mir die Energie auszugehen. "Was du brauchst, mein Freund, ist Berg-Kokain", scherzt Baraca, löst ein halbes Säckchen Glukosepulver in meinem Ingwertee und drückt mir zwei Tabletten in die Hand. Nicht imstande das zu hinterfragen, spüle ich sie mit dem picksüßen Zuckerwasser hinunter. Die Lebensgeister kehren wieder.

Der Blick auf die Uhr zeigt: 04:15 Uhr. Das bewusste Gehen wurde längst von einem mich einvernehmenden Automatismus abgelöst -mit jedem Höhenmeter schwindet die Energie. Doch während uns zunehmend die Luft auszugehen droht, singen unsere Guides -um uns wach zu halten und zu motivieren. Für Tina und mich der mit Abstand schönste und emotionalste Moment dieser Reise.

Der Gesang trägt uns über unsere persönlichen Grenzen hinweg und scheint auch Afrika aus seinem Schlaf zu locken -am Horizont kündigt sich die aufgehende Sonne an. Von hier aus sind es bloß noch wenige Höhenmeter zum auf 5.756 Meter Höhe gelegenen "Stella Point", einem der offiziellen Gipfel des Vulkanmassivs. Dort angekommen, ist der erste Meilenstein erreicht. Entlang des von der aufgehenden Sonne in glühendes Rot gehüllten Kraterrandes, kämpfen wir uns die letzten Meter bei geringer Steigrate Richtung Ziel. Eine Stunde später haben wir es erreicht: den Uhuru-Peak, die Spitze des höchsten freistehenden Berges der Welt. Uns zu Füßen liegt Afrika. Was wir verspüren, ist das Gefühl maximaler Freiheit -"Uhuru" eben. Und Tränen, die uns heiß über die Wangen laufen.

GIPFELSIEG. Mit letzter Kraft erreichen wir nach rund acht Stunden Aufstieg das Dach Afrikas

Nach einer Stunde im Gipfelrausch, holt uns die Höhe wieder ein. Es folgt ein Abstieg, der uns das Letzte abverlangt. Denselben Weg ins "Barafou Camp" absteigend, stellen wir fest, dass wir den Aufstieg über die nicht endenden Serpentinen bei Tageslicht mental niemals geschafft hätten. Nach gut drei Stunden erreichen wir das Camp, essen zu Mittag, packen unsere Habseligkeiten im Zelt und steigen mit letzten Kräften weitere 900 Meter ins auf 3.720 Meter Höhe gelegene "Millenium Camp" ab. Mit dem Gipfelsieg in der Tasche und reichlich Sauerstoff in der Luft, lässt sich hier der versäumte Schlaf des Vortages nachholen.

Am nächsten Tag folgt der Abstieg durch den Regenwald zum "Mweka Gate" - hier, auf 1.830 Meter Höhe, endet unser Kilimanjaro-Abenteuer. Gemeinsam stoßen wir auf Geschafftes an und trinken -mit einem Tag Verspätung -das wohl beste Gipfelbier unseres Lebens.

Bereits am nächsten Morgen geht es für uns zwölf Stunden gegen Norden. Vorbei am Lake Natron führt unsere Route Richtung "Klein's Camp". Was Mitte der 90er-Jahre noch ein Camp für Großwildjagd war, wurde durch den Reiseveranstalter andBeyond ins genaue Gegenteil gekehrt: Seit 1996 ist das Camp -mit Fokus auf Arten-und Naturschutz -eine Oase für Erholungssuchende, die abseits des hektischen Alltags die ersehnte Entschleunigung inmitten der pittoresken Natur und der gewohnten, exklusiven Gastfreundschaft finden. Eine Auszeit, die wir uns reichlich verdient haben. So tauschen wir Zelt gegen privates Stonecottage, das neben einer heißen Regendusche -ein absolutes Highlight nach sieben Tagen ohne! - auch über eine eigene Bar und das wohl bequemste Bett auf Erden verfügt. Auch das kulinarische Verwöhnprogramm bietet eine willkommene Abwechslung zur immer gleichen Gemüsesauce am Berg. Als man uns hier herzlichst in Empfang nimmt, ist es bereits dunkel -der Ausblick auf die malerische Landschaft bleibt ein Geheimnis des nächsten Morgens.

LUXUS PUR. Das versprechen die Stonecottages im Klein's Camp -"Veranda-Safari" inklusive

SERENGETI Klein's Camp

Safariurlaub, der weiter geht: Im Nordosten der Serengeti trifft moderner Luxus auf den traditionellen Stil Afrikas: Inmitten eines 10.000 Hektar großen Privat-Reservats empfängt das abgelegene andBeyond Klein's Camp seine Gäste mit der für andBeyond typischen Gastfreundschaft -offeriert in privater Atmosphäre klassischen Safariluxus und konserviert dabei den Charme vergangener Zeiten. Zehn auf den Kuka-Hügeln gelegene, strohgedeckte Stonecottages sowie die Familiensuite -allesamt aus regionalen Materialien gefertigt -eröffnen von ihren privaten Veranden aus ein atemberaubendes Panorama auf das zu Füßen liegende Tal. Exklusive Wildtierbeobachtungen gepaart mit kulinarischen Erlebnissen im Busch und die nächtlichen Pirschfahrten bescheren hier, abseits der Masse, unvergessliche Momente. Wer im Klein's Camp in die wilde Welt Afrikas eintaucht, tut übrigens nicht bloß sich selbst Gutes. Denn bei andBeyond stehen nicht alleine Exklusivität und unvergessliche Natur-und Wildtiererlebnisse an oberster Stelle -seit über 30 Jahren ist es die Philosophie, die antreibt: Care for the Land, People & Wildlife. "and beyond" eben ... Nähere Infos & Preise unter andbeyond.com

Eins mit der Natur

Die aufgehende Sonne lüftet es und eröffnet von unserer privaten Veranda aus ein Panorama auf die geradezu unendlichen Weiten tansanischer Savanne. Hier starten wir unsere erste Safari: Während unser Guide, Karipoi, den offenen Landcruiser durch die Vegetation des 10.000 Hektar großen Privat-Reservats manövriert, bezieht Franco sein "Büro". Vom Klappsessel auf der Motorhaube des Allradlers aus, unterstützt er uns mit seinem geschulten Blick bei der Wildtiersuche. "Mit etwas Glück, wenn es eines der beiden im Norden der Serengeti wohnhaften Nashörner ins Camp verschlägt, kann man hier die gesamten Big Five sehen", erzählt Karipoi von der unglaublichen Artenvielfalt. Und das aus nächster Nähe: Denn während in Nationalparks die Straßen nicht verlassen werden dürfen, darf man im Privat-Reservat "Off-Road" erkunden - auch Nacht-Safaris sind hier möglich.

"Off-Road" findet sich auch ein geeigneter, sicherer Frühstücksplatz: Es gibt frisch zubereitetes "Full English Breakfast" in einzigartiger Kulisse. Inmitten des tansanischen Busches wird man eins mit der Natur. Seit 1996 pachtet and-Beyond das Land von den lokalen Massai. Karipoi ist einer von ihnen. "65 Prozent der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Camp stammen aus lokalen Communities und bekommen hier die Möglichkeit auf eine fundierte Ausbildung", erzählt er. Die Vision: Care for the land, wildlife & people.

The Great Migration

Der nächste Tag führt uns in den hohen Norden der benachbarten Serengeti. Zum Zeitpunkt unserer Reise findet hier, an der Grenze zu Kenia, eines der wohl beeindruckendsten Naturspektakel unserer Erde statt: die Überquerung des Mara-Flusses im Zuge der Great-Migration. 1,3 Millionen Gnus streifen dabei jedes Jahr dem Regen folgend -auf der Suche nach Nahrung und Wasser -in riesigen Herden durch die Serengeti. Doch heuer ist vieles anders: Der starke, viel zu frühe Regen der vergangenen Woche schmälert unsere Chancen. "Die Tiere sind verwirrt und haben sich in kleineren Gruppen mittlerweile bis in die zentrale Serengeti verteilt", erklärt Karipoi die Folge des Klimawandels. Zwar sehen wir immer wieder beachtliche Herden, doch als wir am Ufer des Maras eintreffen, ist von den Gnus keine Spur.

Doch unser Rückweg meint es gut: Gerade als wir im Busch zu Mittag essen, erspäht Franco in der Ferne eine tierische Rarität, die selbst unsere erfahrenen Guides in kindliche Euphorie versetzt. Rasch brechen wir unsere Zelte ab und sehen wenig später den Grund der sie übermannenden Begeisterung -eines der beiden im Norden der Serengeti lebenden Spitzmaulnashörner labt sich am firschen Grün der Akaziensträucher. Die Enttäuschung über die Great Migration ist damit vergessen.

© Tina Götz

RARITÄT. Aus nächster Nähe beobachten wir eines der beiden im Norden der Serengeti lebenden Spitzmaulnashörner

© Tina Götz

Vom Ein- & Abtauchen

Am nächsten Tag geht unsere Zeit im Camp zu Ende. Mit unvergesslichen Momenten im Gepäck führt unser Weg nun acht Stunden gegen Süden. Vom kleinen Ort Karatu (Empfehlung: Foresight Lodge) aus, stehen in den kommenden Tagen drei weitere Nationalparks auf dem Programm: Lake Manyara, Tarangire und der zur Serengeti gehörende Ngorngoro Krater -drei Orte, die unterschiedlicher kaum sein könnten und die landschaftliche Vielfalt Tansanias geradezu versinnbildlichen.

Der letzte Stopp unserer Reise unterstreicht diese Diversität einmal mehr: Er führt uns nach Sansibar -und auch die "Freddy Mercury"-Insel soll es gut mit uns meinen. Entgegen unserer Erwartungen verbringen wir in der kommenden Woche mehr Zeit unter Wasser als auf der Sonnenliege -schließlich hat die farbenprächtige Unterwasserwelt in den Weiten des glasklaren Indischen Ozeans so einiges zu bieten.

Als wir am Tag vor unserer Abreise ein letztes Mal zum Schnorcheln aufbrechen, wird uns wortwörtlich das ganz große Glück zuteil: Es sind Buckelwale, die plötzlich neben unserer kleinen Nussschale auftauchen. Ob man mit ihnen schwimmen kann, möchte ich wissen. "Normal sind sie freundlich", meint der Captain. Und ehe wir uns versehen, sind wir auch schon gesprungen. Was folgt, ist einer der wohl magischsten Momente: Das Interesse des Jungtieres geweckt, schwimmt es direkt auf mich zu, ehe es keine zwei Meter entfernt den Kurs ändert -unter mir der breite Rücken seiner Mutter. Ich fühle mich so klein wie nie zuvor und irgendwie doch ganz groß. Und als wir vollkommen aufgelöst vor Freude auf die Nussschale zurückklettern, entgegnet unser Captain nur: "Pole, pole!"

Dieser Beitrag erschien ursprünglich in der News-Printausgabe Nr. 5/2024.