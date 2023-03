Als Rennfahrerin ging Susie Wolff in der Formel 3 und der DTM (Deutsche Tourenwagen-Meisterschaft) an den Start (damals mit ihrem Geburtsnamen Stoddart). Für Williams war sie Entwicklungsfahrerin in der Formel 1 und schrieb beim Großen Preis von Großbritannien 2014 in Silverstone als erste weibliche Starterin seit 22 Jahren Renngeschichte.

Nach ihrem Abschied als aktive Fahrerin setzte sie alles daran, Frauen im Motorsport zu stärken und den weiblichen Anteil in Rennserien zu erhöhen. Dafür gründete Wolff den gemeinnützigen Verein "Dare to be Different".

Nun ist die 40-Jährige, die zuletzt als Teamchefin das Formel-E-Team Venturi Racing zu seiner erfolgreichsten Saison führte, mit ihrer Leidenschaft in der Formel 1 angekommen. Als Managing Director leitet sie ab sofort die weibliche Nachwuchsserie F1 Academy. Ihr Ziel ist es, Academy-Fahrerinnen binnen der kommenden drei Jahre für einen Aufstieg in die Formel 3 oder Formel 2 fit zu machen. Die Formel 2 hat 2023 keine einzige weibliche Starterin, in der Formel 3 findet sich nur Sophia Flörsch unter 30 Startern.

© IMAGO/HochZwei Susie Wolff mit ihrem Ehemann Toto

Es war kein Zufall, dass Ehemann und Mercedes-Boss Toto Wolff Gattin Susie zum Valentinstag eine Miniatur der berühmten "Fearless Girl"-Statue zum Geschenk machte. Die Bronzefigur eines Mädchens mit herausforderndem Blick wurde 2017 in New York erstmals gegenüber dem berühmten Wall-Street-Bullen aufgestellt. "Sie wird mich täglich daran erinnern, meine Ziele hoch zu stecken", so Wolff.