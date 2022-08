Neben reinem Badespaß können Besucher den Stubenbergsee auch auf dem Tretboot fahren oder in der Surf- und Segelschule am Westufer verschiedenen Wassersport betreiben. Außerdem lädt natürlich der etwa drei Kilometer lange und durchgängig asphaltierte Rundweg um den Stubenbergsee zum Spazieren und Erkunden ein. Für Kinder ist außerdem der Freizeitpark Stubenberg nördlich des Strandbads eine echte Attraktion. Mit einer Minigolf Anlage, Go-Kart und vielen anderen lustigen Attraktionen wird es in diesem Kinderparadies garantiert nicht so schnell langweilig.

Im nur zwei Kilometer vom Stubenbergsee entfernten Stubenberg finden Sie einen Ballonfahrtanbieter, der Ihnen die Region aus einer ganz neuen Perspektive zeigt. Weitere lohnende Ausflugsziele in der Nähe des Stubenbergsees sind das Gartenschloss und die Tierwelt Herberstein mit über 130 verschiedenen Tierarten.

Naturliebhaber kommen in der Feistritzklamm zwischen Kroisbach an der Feistritz und der Koglhofer Sommerrodelbahn nicht mehr aus dem Staunen heraus: Hier erwarten Sie tosende Wasser, gewaltige Felswände und kühne Furten. Sie können die 33 Kilometer lange Klamm entweder mit dem Fahrrad durchfahren oder Teilstrecken zu Fuß zurücklegen. Die Strecke hat nur einen geringen Anstieg und eignet sich somit auch für Freizeitradfahrer und Kinder, die am Stubenbergsee Urlaub machen.

Essen und Trinken

Insgesamt gibt es entlang des Stubenbergsees 15 Betriebe mit unterschiedlichen Angeboten von Burger über Pizza bis hin zu Hausmannskost. So kommt jeder auf seine Kosten. Während die Imbisse am Strandbad des Stubenbergsees sich mit eher einfachen Snacks und Mahlzeiten wie Pommes und Burger begnügen, finden Sie am Ostufer auch gehobene Küche: Hier sorgen das Seerestaurant und das Haus am See für reichlich Abwechslung. Für den kleinen Hunger zwischendurch finden Sie am Westufer des Stubenbergsees zwei weitere kleine Imbisse mit Kiosk.

Übernachtungsmöglichkeiten

Direkt am Stubenbergsee befinden sich zwei 3-Sterne- und ein 4-Sterne-Hotel. Wenn Sie auf Komfort verzichten können, kommen Sie außerdem kostengünstig auf dem nur etwa 300 Meter vom Ufer des Stubenbergsees entfernten Campingplatz unter. Ergänzt wird das Angebot an Unterkünften rund um den Stubenbergsee außerdem durch mehrere privat geführte Pensionen und Ferienwohnungen. Neben den Übernachtungsmöglichkeiten in nächster Nähe zum Stubenbergsee gibt es im knapp zwei Kilometer entfernten Stubenberg weitere Unterkünfte. Von hier aus sind es zu Fuß etwa 30 Minuten bis zum Stubenbergsee. Dafür haben Sie Einkaufsmöglichkeiten vor Ort und müssen auch Ihr Auto nicht auf dem gebührenpflichtigen Parkplatz des Stubenbergsees abstellen.