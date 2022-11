Inhaltsverzeichnis:

Was macht ein:e Richter: in?

Der Beruf Richter: in hat die längste Geschichte und genießt gleichzeitig die höchste Autorität unter allen Rechtsberufen. Richterliche Unabhängigkeit bedeutet, dass ein/eine Richter: in keinem anderen Amt, sondern nur der Verfassung und den Gesetzen unterworfen ist. Die Besonderheit des Berufs liegt unter anderem in der lebenslangen Amtszeit und der Unversetzbarkeit aus diesem Amt.

Es handelt sich um die verantwortungsvollste Position im juristischen Beruf, denn von der Entscheidung hängt das Schicksal der Prozessbeteiligten ab. Die Aufgabe besteht darin, die Akte sorgfältig zu lesen, die Standpunkte aller Beteiligten in Erfahrung zu bringen und die Beweise zu analysieren, um ein Urteil auf der Grundlage des Gesetzes zu fällen.

Ein/eine Richter: in ist ein/eine öffentlicher Beamter/Beamtin, welche über Fälle urteilt und Recht spricht. Es gibt Berufsrichter: innen und ehrenamtliche Richter: innen, die ernannt oder gewählt werden können. Der Beruf Richter: in unterscheidet sich von den anderen juristischen Berufen durch das Erfordernis der Unabhängigkeit.

Passt der Beruf zu mir?

Ethische Veranlagungen, die Fähigkeit zur Unparteilichkeit, die Abwesenheit von Vorurteilen, die Kunst des Abwägens von Argumenten, psychologisches Wissen und Einfühlungsvermögen, Fleiß sind für diesen Beruf äußerst wichtig. Auch die Fähigkeit, in der für Juristen typischen Weise zu denken, d. h. logisch, streng und rational, ist wichtig. Juristische Kenntnisse erweisen sich zudem in komplexen Fällen oft als unzureichend. Deshalb ist oft auch die Orientierung in den Sozialwissenschaften wichtig.

Verantwortungsbewusstsein ist eine sehr wichtige Eigenschaft in diesem Beruf. Ein/eine künftiger Richter: in muss über eine hervorragende inhaltliche Vorbereitung auf den Beruf und über Fähigkeiten wie Lerngeschwindigkeit und Realitätssinn bei der Beurteilung von Situationen verfügen. Die soziale Stellung des Berufs ist in Österreich sehr hoch. Er oder sie genießt ein hohes Maß an Anerkennung, Respekt und Wertschätzung in seinem Umfeld. Dies hängt auch mit der angemessenen Vergütung zusammen.

Neben einem sehr breiten Wissen in den Rechts- und Sozialwissenschaften wird vor allem ein ausgeprägter Sinn für Gerechtigkeit und Verantwortung verlangt. Unparteilichkeit und Entschlossenheit sind ebenfalls wichtig. Wie auch in anderen juristischen Berufen muss sich ein/eine Richter: in durch logisches Denken und Genauigkeit auszeichnen. Es ist ein Beruf, der aufgrund der enormen Verantwortung, die den Angehörigen dieses Berufs auferlegt wird, eine starke Psyche erfordert.