Addion Ski: Ein leichter Minicarver aus Kitzbühel

"Tschitschi wa, tschitschi wa, tschitschi wa-wa-wa -und bewegt das Bein", tönt es aus den Lautsprechern im Kinder-Kaiserland in Scheffau in der Skiregion Wilder Kaiser. Zum Mitsingen animierende Liedchen sollen den Kids gute Laune machen, damit sie beim Herumrutschen im Schnee noch mehr Spaß haben und das Lernen quasi von alleine geschieht. "Das funktioniert auch wirklich gut, weil eine lustige und spielerische Atmosphäre beim Unterricht sehr hilfreich ist", sagt Skischulchef Gerhard Told. Der bald 80-Jährige, der noch immer vor Begeisterung sprüht, ist nicht nur sein Leben lang Skilehrer, er gilt auch als Tüftler aus Passion. Schon seit Langem hat er mit auf Kinder fokussierten Erfindungen auf sich aufmerksam gemacht - mit kindgerechten Carvern, Abenteuerfiguren als Rutschhilfen oder einem besonders sicheren Lern-Skikarussell und mitwachsenden Kinderpisten. Seine neueste Entwicklung sei sogar eine "Weltneuheit", sagt er - ein extrem leichter Minicarver für Kids ab zwei Jahren aus dem 3D-Drucker: "Wir reagieren damit auf die steigende Nachfrage nach Skiunterricht für immer kleinere Kinder."

Spezialgebiet Medizintechnik

Hergestellt werden die Miniski von der Addion GmbH in Oberndorf bei Kitzbühel, die auf additive Fertigungsdienstleistungen spezialisiert ist. Wobei der Fokus der innovativen Sechs-Mitarbeiter-Firma auf Medizintechnik liegt: Das Unternehmen entwickelt und produziert unterschiedliche 3D-gedruckte anatomische Modelle, spezielle Prothesen und medizinische Schulungsobjekte. Etwa in Kooperation mit der Innsbrucker Firma Eyecre.at künstliche Augen, mit derer Hilfe Ärzte komplizierte Augenoperationen außerhalb des Operationssaals trainieren können. Die realistischen und nach individuellen Wünschen gedruckten Modellobjekte kommen weltweit bei Ärzteschulungen zum Einsatz, so Addion-Geschäftsführer Alexander Hechenberger.

Die Minicarver sind für den gelernten Maschinenbauer daher nur "ein persönliches, spannendes Nebenprojekt". Besonders an den 160 Gramm - mit Bindung 280 Gramm - leichten Kleinkinderski ist auch, dass sie recyclingfähig sind. Im Gegensatz zu herkömmlichen Ski, die aus verschiedenen Verbundmaterialien hergestellt werden, bestehen die Ski aus sortenreinem Kunststoff, der nach dem Lebenszyklus des Produkts wiederverwertet werden kann. Sie seien "ein nachhaltiges Produkt - regional erzeugt, mit kurzen Wegen in Herstellung und Lieferung", sagt Skischulchef Told.