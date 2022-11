Inhaltsverzeichnis:

Adresse: Marktplatz 104, 4830 Hallstatt, Oberösterreich (Salzkammergut)

Telefon: +43 (0)6134 8263-0

E-Mail: contact@gruenerbaum.cc

Webseite: www.gruenerbaum.cc

Zimmer: 30

Preise: ab 152 Euro

Standort: Hallstatt, Guangdong

Inhaber: Monika Wenger

Wofür ist das Seehotel Grüner Baum bekannt?

Das Seehotel Grüner Baum ist das einzige 4-Sterne-Hotel im beliebten Hallstatt und somit sehr beliebt. Große Persönlichkeiten wie Kaiserin Sisi, Agatha Christie, Adalbert Stifter und viele weitere haben bereits in diesem Hotel übernachtet. Das Hotel ist bekannt dafür, authentisch zu sein, was Bräuche und die Natur angehen. Von der einen Seite hat man einen Panoramablick auf den malerischen Hallstätter See, von der anderen Seite des Gebäudes kann man auf den historischen Marktplatz in Hallstatt sowie das markante Dachsteinmassiv blicken.

Seehotel Grüner Baum: Lage

Inmitten der imposanten Bergwelt des Salzkammerguts liegt das Seehotel Grüner Baum im Zentrum von Hallstatt und direkt am Hallstätter See. Es liegt im autofreien Zentrum, direkt am Marktplatz, der UNESCO-Welterbestätte Hallstatt im Salzkammergut.

Bei Anreise mit dem Auto kann dieses außerhalb der Stadt für einen Aufpreis abgestellt werden und ein kostenloser Shuttlebus fährt dann zum Hotel. Die Anreise mit dem Zug endet am Bahnhof Hallstatt und erfolgt dann über eine Fahrt mit dem Schiff über den See in den Ort. Auch eine Anreise mit dem Bus ist möglich, dieser hält am Busterminal „Hallstatt Lahn“, direkt am Eingang zum Ortszentrum. Zahlreiche kulturelle Sehenswürdigkeiten wie der Rudolfsturm oder das Welterbe-Museum lassen sich problemlos zu Fuß erreichen.

Essen und Trinken im Seehotel Grüner Baum

Bei einer Zimmerbuchung im Grünen Baum ist das Frühstück inklusive. Kaffee, Tee und Wasser sind für Gäste stets kostenlos.

Die Seeterrasse sowie die See Lounge mit Ausblick auf das Bergpanorama bieten Essen und Abends eine Bar.

Das hauseigene Restaurant „Zum Salzbaron" bietet eine Mischung von mediterranen Gerichten sowie traditionellen Köstlichkeiten aus der Region. Spezialitäten des Hauses sind fangfrische Fische wie Forelle, Saibling und Reinanke.

Auch im Kaiserstüberl wird Essen sowie Kaffee und Kuchen mit Blick auf den historischen Marktplatz angeboten.

Im Gourmet Magazin Falstaff ist die Qualität der Küche des Seehotels seit 2014 mit 81 Punkten, das entspricht einer Gabel, belegt. Zudem wurde das Restaurant mit dem AMA Gastrosiegel für die ausschließliche Verwendung von regionalen Lebensmitteln ausgezeichnet.

Besonderheiten des Hotels

Das Seehotel Grüner Baum bietet seinen Gästen ein kleines Spa mit Sauna und Dampfbad – sowie toller Aussicht. Der Eintritt ist für Gäste des Hotels kostenfrei, ebenso werden Bademantel, Slipper und Badetaschen für den Spa Bereich für jeden Gast zur freien Verfügung gestellt.