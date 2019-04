Es kriselt zwischen den Brüdern Prinz William und Prinz Harry? Die Beziehung zu Meghan ist Grund und Lösung zugleich.

So ganz blickt man nicht mehr durch. Wann hat der Streit angefangen, was ist genau passiert, was ist überhaupt wahr? Zwischen Prinz William und Prinz Harry soll es kriseln. Die beiden Brüder, die sich seit ihrer Kindheit nahe standen, sollen derzeit nicht gut aufeinander zu sprechen sein.

Die Gerüchte wurden erneut befeuert, als die beiden beim diesjährigen Ostergottesdienst aufeinandertrafen. William nahm an der Zeremonie mit seiner Ehefrau Herzogin Kate teil, während Harry ohne Meghan, die kurz vor der Geburt des ersten gemeinsamen Babys steht, erschien. Laut zahlreichen Medienberichten soll den ganzen Tag über eine gewisse Anspannung zwischen den Prinzen, die sich offenbar aus dem Weg gegangen sind, geherrscht haben. Die beiden hätten sich keines Blickes gewürdigt, heißt es.

© KIRSTY WIGGLESWORTH / POOL / AFP Herzogin Kate und Prinz William beim Ostergottesdienst...

© KIRSTY WIGGLESWORTH / POOL / AFP ...Prinz Harry kam alleine. Seine Frau Meghan erwartet in Kürze das erste Kind

Wo liegen die Wurzeln des Streits?

Doch was führte wirklich zum Streit der Royals? Katie Nicholl könnte Licht ins Dunkle bringen. Die Autorin des Buches "Harry – Ein Leben zwischen Liebe und Verlust", analysiert die Beziehung der beiden Brüder. Nicholl behauptet, dass sich das Verhältnis änderte, als Harry anfing Meghan zu daten.



Prinz William habe seinem Bruder seine Bedenken geäußert. Harry hätte die Ratschläge nicht gut aufgenommen. Viel mehr sah er sie als Angriff seines Bruders.

Harry war enttäuscht

Im Gespräch mit Fox News sagte Nicholl: "William war besorgt darüber, wie schnell sich die Beziehung entwickelt hatte und wollte sicherstellen, dass Harry die richtige Entscheidung traf. Was als gut gemeinter Rat und brüderliche Fürsorge gedacht war, kam bei Harry gar nicht gut an. Er hatte das Gefühl, dass William nicht so unterstützend war, wie er es hätte sein können."

Nicholl ergänzte: "William beschützt Harry sehr. Er liebt Harry - aber es war klar, dass sich ihre Beziehung ändern würde, sobald Harry heirate."

"Sehr zuverlässige Quellen" hätten der Autorin versichert, dass "die Beziehung eine wirklich schwierige Zeiten durchgemacht hat, seit Harry und Meghan mit dem Dating begonnen haben."

» Er wird erkennen, dass Meghan das Beste ist, was Harry passiert ist «

Doch die Expertin ist zuversichtlich. Der Umzug von Harry und Meghan würde einen positiven Einfluss auf die brüderliche Beziehung haben. Zudem könne sie sich gut vorstellen, dass William bemerken wird, wie positiv Meghans Einfluss auf Harry ist. "Ich denke, William hat erkannt, dass Meghan wahrscheinlich das Beste ist, was Harry passieren kann", so Nicholl. "Ich denke, er ist auch von ihrer Arbeitsmoral beeindruckt."