Im Mai wurde geheiratet, nun ist bereits Nachwuchs am Weg. Meghan Markle, Frau von Prinz Harry, ist schwanger, wie heute auch der Kensington Palast bestätigte. Das Paar sei "sehr erfreut", das Kind kommt im Frühjahr.

Lange wurde bereits gemunkelt und spekuliert. Nun ist es offiziell: Meghan Markle ist schwanger. "Ihre Königlichen Hoheiten, der Herzog und die Herzogin von Sussex sind hocherfreut anzukündigen, dass sie im Frühjahr 2019 ein Baby erwarten", teilte der Kensington Palast am Montag mit.

Ein Bub?

Schon als die Herzogin vor einigen Tagen bei einem Kurzbesuch zu Hause in Sussex einen Lederrock trug, der oben etwas weiter geschnitten war, löste das ersten Baby-Alarm aus. Spekuliert wurde auch, ob Meghans Kleiderwahl ein versteckter Hinweis sein könnte: Sie trug auffällig oft blau. So zum Beispiel am vergangenen Freitag bei der Hochzeit von Harrys Cousine Prinzessin Eugenie in Windsor. Das veranlasste Medien zu Mutmaßungen, sie könnte mit einem Buben schwanger sein.

Wann beginnt der Frühling? Wann kommt das Baby?

Nachdem der Palast verkündet hatte, dass das Kind im Frühjahr 2019 zur Welt kommen würde, schosse auf Google die Suchanfrage "Wann beginnt der Frühling?" in die Höhe.

Auch wenn es noch keine detaillierten Informationen zum Geburtsttermin gibt; das Frühjahr beginnt in Großbritannien Anfang März und endet mit Mai. Nachdem Meghan schon über der 12. Schwangerschaftswoche ist, wird das Baby in diesem Zeitraum erwartet.

Derzeit auf Auslandsreise

Das Paar befindet sich derzeit auf der ersten großen gemeinsamen Auslandsreise und landete heute zum Auftakt in Sydney. Das offizielle Programm startet am Dienstag. Dann werden der Herzog und die Herzogin von Sussex in Sydney von Generalgouverneur Peter Cosgrove und dessen Frau Lynne begrüßt. Auf dem Programm stehen auch Koala-Streicheln, ein Bootstrip durch den Hafen von Sydney und ein Besuch des berühmten Strandes Bondi Beach.

Weiter geht es dann nach Neuseeland und Fidschi.

© APA/AFP/ABC Meghan und Harry bei ihrer Ankungft in Sydney

Prinz Harry und Herzogin Meghan wurden Händchen haltend abgelichtet, nachdem sie in Sydney aus dem Flugzeug gestiegen waren. Meghan entschied sich auf dem Langstreckenflug für bequeme Kleidung entschieden: Ein simpler Mantel, ein schwarzer Rollkragenpullover und dazu eine enganliegende dunkle Hose.



Wenige Stunden vor der offziellen Meldung

Dass Mgehan am Flughafen zwei lilafarbene Ordner in der Hand und offenbar vor ihrem Bauch hielt, befeuerte die Gerüchteküche, dass sie schwanger sei. Wenige Stunden später durften Royal-Fans dann jubeln - die Meldung wurde offziziell bestätigt: Meghan ist schwanger!

Ein Blick zurück - die Hochzeit von Harry und Meghan im Mai diesen Jahres

Bild 1 von 155 © Bild: Ben STANSALL / POOL / AFP Harry und Meghan sind Mann und Frau Vor der Kirche gibt es den ersten Kuss.

