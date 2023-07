Der Wiener Immobilienunternehmer Georg Stumpf vermehrte sein Vermögen 2020 im Jahresabstand von 3 auf 4,4 Milliarden Euro. 2021 wurde sein Vermögen noch auf 4,3 Milliarden Euro geschätzt. Mittlerweile liegt es bei rund 7,9 Milliarden US-Dollar (Stand 2023).

Der gebürtige Wiener ist Vater von zwei Söhnen, die aus der Beziehung mit seiner ehemaligen Lebensgefährtin Patricia Schalko stammen.

3. Johann Graf

© News/RICARDO HERRGOTT Johann Graf, 2005

Novomatic [Firmenporträt]-Gründer Johann Graf hält sich schon seit Jahren in den Top 10 der reichsten Österreicher und Österreicherinnen. 2023 hält er laut "Forbes" ein Gesamtvermögen von 7,1 Milliarden US-Dollar.

4. René Benko

© IMAGO/Zeppo Immobilien-Investor Rene Benko

Auf Platz 4 liegt der Immobilien-Investor René Benko mit seiner Firma Signa-Holding und einem Vermögen von rund 6 Milliarden US-Dollar.

Allerdings hat der Ruf des Unternehmers in den letzten Jahren gelitten: Ende 2022 kündigte Benko in Deutschland Filialschließungen bei der Firma Galeria Karstadt Kaufhof an, die ebenfalls im Besitz der Signa-Holding ist. Damals forderte die Gewerkschaft Verdi ein größeres Engagement von Benko zur Rettung des Unternehmens. Im Juni 2023 sorgte Benko mit dem Verkauf der angeschlagenen Möbelkette Kika/Leiner in Österreich für Schlagzeilen. Nur kurze Zeit nach dem Verkauf der Möbelhäuser hat der Käufer, der Investor Hermann Wieser, Insolvenz angemeldet. Die Möbelhäuser sollen schon seit Jahren Verluste schreiben, wie bekannt wurde. Fast 2.000 Mitarbeiter:innen verlieren dadurch ihren Job. GPA-Chefin Barbara Teiber forderte Benko ebenfalls via Medien auf, die Betroffenen finanziell zu unterstützen. Er habe "mit der Signa ja anscheinend ein gutes Geschäft gemacht hat", sagte sie.

5. Helmut Sohmen

© Sohmen Fernost-Stiftung

Helmut Sohmen wurde von der "Financial Times" einst als Bill Gates“ der Schifffahrt bezeichnet. Der in Österreich gebürtige Unternehmer war 28 Jahre lang Vorstandsvorsitzender des Schifffahrtsriesen BW-Gruppe. 2014 übergab er seinem Sohn Andreas die Geschäfte. Sohmen lebt seit Jahrzehnten in Hongkong und ist mit Anna Pui Hing Pao verheiratet, der ältesten Tochter des verstorbenen Schiffsmagnaten Y.K. Pao. Sein Vermögen wird mit 5,7 Milliarden US-Dollar beziffert.

6. Wolfgang Leitner

© IMAGO/SEPA.Media Andritz-Chef Wolfgang Leitner

Wolfgang Leitner leitete jahrelang den börsennotierten österreichischen Anlagenbauer Andritz. Das Unternehmen bietet Anlagen, Systeme und Serviceleistungen für unterschiedliche Industrien wie etwa Wasserkraftwerke an. Im Juli 2021 verkündete Leitner schließlich, dass er als CEO zurücktreten und Vorstandsvorsitzender werden wird. Er selbst kam 1987 als ausgebildeter Chemiker zu Andritz, wurde 1994 CEO und übernahm 1999 einen Anteil von 26 Prozent am Unternehmen.

Im Jahr 2018 gelang der Firma mit dem Kauf von Xerium Technologies (Sitz in North Carolina) für 833 Millionen US-Dollar ein großer Deal. Heute wird das Vermögen von Wolfgang Leitner auf 2,5 Milliarden US-Dollar geschätzt.



7. Stefan Pierer

© IMAGO/SEPA.Media Stefan Pierer, CEO der Pierer Mobility AG (vormals KTM Industries)

Stefan Pierer ist CEO von "Pierer Mobility", einem der führenden Motorradhersteller mit Sitz in Österreich. Sein Vermögen beträgt rund 1,6 Milliarden US-Dollar. Bereits 1987 gründete Pierer gründete die Cross Holding Group (heute Pierer Mobility AG) und ist noch immer deren Mehrheitsaktionär. Außerdem ist er Mitglied des Aufsichtsrats des Autozulieferers SHW AG.

8. Reinhold Geiger

© L’Occitane/Christophe Caudroy

Der gebürtige Vorarlberger Reinhold - auch Reinold genannt - Geiger wurde durch den Kosmetikkonzern L’Occitane zu einem der reichsten Österreicher. 1994 investierte er zum ersten Mal in das französische Unternehmen, das unter seiner Ägide auf über 3.400 Filialen in 90 Ländern expandierte. Reinhold Geiger trat im September 2021 von seiner Position als CEO zurück, nachdem er das Schönheitsunternehmen mehr als 25 Jahre lang geführt hatte. Er bleibt Vorsitzender und Geschäftsführer. Geiger besitzt unter anderem ein Ski-Chalet in den Alpen, ein Strandhaus auf der Ile de Ré im Atlantik und ein Haus in Trancoso, Brasilien. Sein Vermögen soll 1,4 Milliarden US-Dollar betragen.

9. Ulrich Mommert und Familie

© IMAGO/Agentur Baganz Ex-ZKW-Eigentümer Ulrich Mommert

Im Jahr 1982 übernahm Ulrich Mommert das österreichische ZKW, das damals kurz vor dem Bankrott stand. Er stellte die Unternehmensstrategie auf die Herstellung von Lichtsystemen und Elektronikkomponenten für PKW, LKW und Motorräder um. Und sein Erfolg gab ihm recht. ZKW beliefert namhafte Kunden wie BMW, Mercedes, Porsche und Audi.



Im Jahr 2018 verkaufte Mommert das Unternehmen für 1,2 Milliarden US-Dollar an das südkoreanische Unternehmen LG. Mommert besitzt ein Pferderennteam und eine Trabrennbahn in Berlin-Mariendorf. Das Vermögen von Ulrich Mommert wird auf 1,2 Milliarden US-Dollar geschätzt.

10. Toto Wolff

© IMAGO/Sipa USA F1-Mercedes-Teamchef Toto Wolff bei der Arbeit

Toto Wolff ist Teamchef und CEO des Mercedes-AMG Petronas Formel-1-Teams, an dem er 33 % hält. Unter seiner Leitung hat Mercedes von 2014 bis 2021 acht aufeinanderfolgende Formel-1-Konstrukteursmeisterschaften sowie in diesem Zeitraum sieben aufeinanderfolgende Fahrermeisterschaften gewonnen. Ursprünglich begann Wolff seine Karriere 1992 in der österreichischen Formel Ford als Rennfahrer. 1994 beendete er seine Rennkarriere wieder. Danach folgte eine Berufswechsel hin zum Banker, später zum Investor. 1998 gründete er die Firma Marchfifteen und 2004 Marchsixteen. Im Jahr 2009 investierte Wolff dann in das Williams F1-Team und spielte eine Schlüsselrolle bei dessen Sieg beim Großen Preis von Spanien im Jahr 2012. Sein Vermögen beträgt rund 1 Milliarde US-Dollar.