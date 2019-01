Er ist ein Mann der Extreme. Der Rammstein-Sänger Till Lindemannschreibt Liedtexte und Gedichte, geißelt sich in Musikvideos selbst bis er blutet und hat eine Vorliebe für junge Frauen. Über sein Leben und sein persönliches Verständnis von Liebe.

Steckbrief

Geburtsdatum: 04. Jänner 1963

04. Jänner 1963 Geburtsort: Leipzig

Leipzig Beruf: Frontsänger von Rammstein

Frontsänger von Rammstein Eltern: Mutter Brigitte Lindemann (Kulturjournalistin), Vater Werner Lindemann (Kinderbuchautor)

Mutter Brigitte Lindemann (Kulturjournalistin), Vater Werner Lindemann (Kinderbuchautor) Beziehungsstatus: Single

Single Kinder: 4 (offiziell nicht bestätigt)

© imago/ZUMA Press

Wer ist Till Lindemann?

Wer sich nicht für Rockmusik interessiert kennt den Namen Till Lindemann nicht. Seine Band Rammstein ist jedoch den meisten ein Begriff. Harte Texte, explosive Bühnenshows mit Pyrotechnik und echtem Blut machte sie weltweit bekannt. Rammstein haben bis heute mehr als 20 Millionen Tonträger weltweit verkauft.

© APA/AFP/DPA/Axel Heimken

Vom Schwimmstar zum Rockstar

Seine Jugend verbrachte Till Lindemann sehr vorbildlich. Er war ein begeisterter Sportler. Seine Leidenschaft galt dem Schwimmen, bei der Junioren EM im Jahre 1978 erreichte er sogar den siebten Platz. Zwei Jahre später hätte er eigentlich bei der Olympiade teilnehmen sollen, aber die Teilnahme wurde ihm nicht gestattet. Der Grund: Während der EM in Rom schlich er sich verbotenerweise aus dem Hotel. Eine Verletzung besiegelte etwas später das Ende seiner Sportkarriere.

Feuer, Blut und harte Riffs

Nun standen im neue Wege offen und er widmete sich endlich seiner Bestimmung: Der Musik. Zunächst war er Schlagzeuger der Band "First Arsch". Ein Jahr später lernte er zwei seiner späteren Rammstein-Kollegen Christian „Flake“ Lorenz und Paul Landers kennen. Rammstein wurde 1994 offiziell gegründet. Neben fulminaten Bühnenshows, schockt die Heavy Metal-Band mit blutrünstigen Geständnissen.

© APA/AFP/Axel Heimken

Blutrünstiges Geständnis

So sieht man im Video zu „Rosenrot“, wie sich die Bandmitglieder selbst geißeln und auspeitschen – und die Wunden sind echt. Laut Regisseur Zoran Bihac hielten Rammstein nichts davon, mit Spezialeffekten zu arbeiten, tranken einen Liter Vodka und zogen es dann einfach durch.

Das bewegte Privatleben

Till Lindemann, der sich ungern öffentlich äußert und nur selten Interviews gibt, hat neben seiner Musikkarriere ein bewegtes Privatleben. Er heiratete sehr früh, mit 22 Jahren kam seine erste Tochter Nele zur Welt.

© APA/AFP/DPA/Carsten Rehder

Junge Frauen und Baby-Gerüchte

Kurz nach der Geburt ließ er sich scheiden und zog Nele die ersten sieben Jahre alleine groß. Mit der Journalistin Anja Köseling, seiner zweiten Ehefrau, bekam er seine jüngste Tochter Marie-Louise. Köseling ist 11 Jahre jünger als der Rammstein-Sänger.

In einem Interview mit dem Playboy ließ Lindemann ganz nebenbei die Bombe platzen, dass er einen Sohn hat. Aus welcher Liebschaft, Ehe oder One-Night-Stand sein Sprössling stammt, verriet er allerdings nicht.

19 Jahre jünger und noch ein Babygerücht

Anfang des Jahres kamen Gerüchte auf, dass der Rammstein-Frontmann ein Baby mit Swetlana Loboda – sie ist 19 Jahre jünger als er - bekommen soll. Der Ex-ESC-Star hat Ende Mai eine Tochter zur Welt gebracht. Ob Till Lindemann aber nun wirklich der Vater ist, bleibt bis heute offen. Es wäre sein viertes Kind.

© AFP

Ungleiche Liebe: 26 Jahre jünger

Für jede Menge Schlagzeilen sorgte die Beziehung des Sängers zum It-Girl Sophia Thomalla. 2011 bis 2015 waren die beiden liiert. Sophia Thomalla ist stolze 26 Jahre jünger als Lindemann- Die ungleiche Liebschaft endete, da Thomalla sich auf eine Affäre mit dem norwegischen Musiker Andy LaPlegua einließ.

© APA/GEORG HOCHMUTH

Lindemanns Frauen werden noch jünger

Es scheint, als würde der charismatische Lindemann mit den Jahren nach immer jüngeren Frauen suchen. Nach dem Thomalla-Liebes-Aus wird er sowohl mit der Erotik-Podcasterin Leila Lowfire (30 Jahre Jünger als der Skandal-Rocker) als auch mit dem französischen Model Irenna La in Verbindung gebracht. Letztgenannte ist halb so alt wie Till Lindemann – süße 27 Jahre.

© APA/AFP/Tobias SCHWARZ

Seine persönliches Verständnis von Liebe

Der Rammsteinsänger, der seine Texte selbst als „Liebeslieder charakterisiert – in welch dekadenten Weise auch immer – bevorzugt offenbar auch im echten Leben auch eine schrille Form von Liebe. In einem Interview sagte er: „Die Frage ist, was du als Liebe definierst, oder ob du auch in extreme Formen von Liebe vorstoßen kannst.“