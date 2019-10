Die japanische Bevölkerung sieht eine enge Verbindung zwischen der Blutgruppe und der Persönlichkeit eines Menschen. Lässt sich wirklich anhand der Blutgruppe auf die Charakterzüge schließen?

Dass jeder Mensch einzigartig ist, zeigt nicht nur sein Äußeres oder seine Fingerabdrücke. Auch auf molekularer Ebene gibt es Belege: die Blutgruppen. Am häufigsten kommt in Österreich laut dem Roten Kreuz die Blutgruppe A positiv vor. Die seltenste Blutgruppe ist hierzulande AB negativ. Während der Blutgruppe - abgesehen von medizinischen Anliegen - keine besonderen Eigenschaften zuschrieben werden, hat die Blutgruppendeutung in Japan eine lange Tradition

Liegen die Persönlichkeitszüge im Blut?

Nach der Entdeckung der verschiedenen Blutgruppen (A, B, AB, und 0) durch den Österreicher Karl Landsteiner 1900 widmeten sich demnach auch viele ehrgeizige japanische Mediziner der weiteren Erforschung.

So behauptete der japanische Arzt Kimata Hara bin einem 1916 veröffentlichten Text erstmals, dass es Verbindungen zwischen Blutgruppen und bestimmten Persönlichkeitszügen eines Menschen gäbe. Später, im Jahr 1930 beleuchtete unter anderem der japanische Psychologe Professor Tokeji Furukawa den möglichen Zusammenhang zwischen Blutgruppe und Temperament.

Blutgruppendeutung spaltet die Gesellschaft

Mit den Veröffentlichtungen von Masahiko Nomi in den 1970er Jahren wurde die Blutgruppendeutung wieder populär. In Japan nimmt die Deutung immer größere Ausmaße an. Menschen mit der Blutgruppe B haben beispielsweise oft schlechtere Chancen bei Job-Bewerbungen . Auch die Blutgruppe 0 ist gesellschaftlich oft nicht akzeptiert. Aber welche Eigenschaften sollen denn nun charakteristisch für welche Blutgruppe sein?

Blutgruppe A

Trägt man die Blutgruppe in Japan wird man als kichōmen bezeichnet, was gut organisiert bedeutet. Außerdem sind sie sehr ordentlich und lieben den zwischenmenschlichen Frieden. Menschen mit dieser Blutgruppe gelten als empfindsam, vorsichtig, zurückhaltend. Sie sollen gute Beobachter sein, verantwortungsbewusst, hin und wieder jedoch eigensinnig und perfektionistisch.

Blutgruppe B

In Japan wird die Blutgruppe B auch als jikochū bezeichnet, was übersetzt selbstsüchtig bedeutet. Kein Wunder also, dass die Blutgruppe eher negativ betrachtet wird. B-Typen gelten aber auch als besonders kreativ und ausdrucksstark. Menschen mit dieser Blutgruppe neigen zur Unkonventionalität und empfinden Unbehagen beim Befolgen starrer Regeln und linearem Denken.

Blutgruppe AB

Die Blutgruppe AB gilt als jüngste Blutgruppe in der Menschheit, welche erst seit etwa 1000 Jahren existiert. Sie werden als kawarimono bezeichnet, was überstetzt exzentrisch bedeutet. Typ AB wird grundsätzlich als wandelbar angesehen. So können sich Träger der Blutgruppe AB an die Charaktereigenschaften jeder anderen Blutgruppe anpassen. Menschen mit dieser Blutgruppe gelten als spirituell und intuitiv. Sie sollen die Fähigkeit besitzen, über starre gesellschaftliche Konventionen hinwegsehen zu können. Bei Typ AB scheint sich ein starkes Streben nach Unabhängigkeit mit dem Wunsch nach Geselligkeit zu vereinen.

Blutgruppe 0:

Hat man in Japan die Blutgruppe 0 wird man auch als rakkanshugi bezeichnet, was optimistisch bedeutet. Die Menschen sind sehr extrovertiert, besitzen die größte Führungsstärke und sind dabei besonders belastbar. Typ 0 gilt als unabhängig mit starkem Ego. Zielgerichtet, pragmatisch, faktenorientiert und ehrlich, aber auch ein bisschen stur. Die Blutgruppe 0 gilt übrigens als älteste Blutgruppe der Menschheit.

Ist die Blutgruppendeutung wissenschaftlich belegt?

Es existieren zwar Studien, die Auswirkungen der Blutgruppe auf die Gesundheit des Menschen beweisen. So leiden Menschen mit der Blutgruppe 0 statistisch seltener an Herzkrankheiten. Dass Blutgruppen menschliches Verhalten bestimmen, ist jedoch nicht wissenschaftlich belegt . Mediziner in Japan und anderen Ländern reagieren mittlerweile genervt auf die Frage nach der Beweisbarkeit und werden nicht müde zu betonen, dass es sich beim Blutgruppen-Eigenschaften um eine reine Pseudowissenschaft handelt.

Wer trotzdem mehr Erfahren möchte

