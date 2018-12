Am 29. April 2011 feierten William und Kate ihre Traumhochzeit. Doch bis es so weit war, vergingen einige Jahre, denn die Herzogin musste ganz schön lange warten, bis ihr Prinz vor ihr auf die Knie ging.

Kate Middleton und Prinz William lernten einander während der gemeinsamen Studienzeit in St. Andrews kennen. Zunächst waren sie befreundet, bald wurden sie jedoch ein Paar. Doch bis der künftige König die Beziehung offiziell machte, musste Kate lange warten.

Am 16. November 2010 gaben Prinz William und Kate William im Londoner St. James's Palast ihre Verlobung bekannt. Da kannte sich das Paar schon fast zehn Jahre, war sieben davon offiziell liiert. In dieser Zeit wurde Miss Middleton von der britischen Boulevardpresse mit dem wenig schmeichelhaften Spitznamen "Waity Katie" bedacht. Die Bürgerliche wurde bemitleidet, kurzfristig glaubte kaum noch jemand daran, dass sie jemals mit William vor den Altar treten würde.

Doch Prinz William hatte einen triftigen Grund dafür, Kate so lange warten zu lassen. Er wollte sich ganz sicher sein. In ihrem Buch "The Making of a Royal Romance" schreibt Royals-Expertin Katie Nicholls laut "Bunte" darüber, weshalb der Prinz so lange zögerte. Schuld daran war demnach hauptsächlich die gescheiterte Ehe seiner Eltern Charles und Diana. Er wurde als Kind Zeuge, wie die Ehe unter dem Druck der Öffentlichkeit zerbrach und wollte "kein ähnliches Schicksal erleiden".

Während sich seine Eltern vor ihrer Verlobung noch nicht lange kannten, wollte William daher mit Kate auf Nummer sicher gehen und sich nicht zur Hochzeit drängen lassen.

Williams Zögerlichkeit sollte sich letztlich auszahlen. Inzwischen sind Kate und er seit über sieben Jahren glücklich verheiratet und haben mit George, Charlotte und Louis drei entzückende Kinder in die Welt gesetzt. Kaum vorstellbar, dass sie jemals ein Schicksal à la Charles und Diana ereilen könnte.

