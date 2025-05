Österreich und die Neutralität: Das Land der Wehrlosen

Doch was zieht die Psyche der jungen Menschen in Mitleidenschaft? Kommunikationswissenschaftler Jörg Matthes von der Universität Wien sagt, die Generation Z sei so sozialisiert worden, auf ihr Befinden zu achten. Zeuge dessen wird man unter anderem in den sozialen Medien. Diese spielen auch bei der Kriegsberichterstattung eine Rolle, denn während früher eine journalistische Einordnung stattfand, können nun aus dem Kontext gerissene Aufnahmen im Netz kursieren. Und auch die Allgegenwärtigkeit der Bilder spiele hierbei eine Rolle, sagt Kevin Koban, Postdoktorand der Kommunikationswissenschaften an der Universität Wien.

Was passiert beim Konsumieren solcher Aufnahmen? Laut Matthes treten zwei gegenläufige Effekte ein: einerseits emotionale Erregung, sprich Stress, und „auf der anderen Seite kommt es zu­ einer Desensibilisierung, also wir gewöhnen uns an die Bilder und sie berühren uns mit zunehmender Dauer nicht mehr weiter“. Welcher Effekt stärker ist oder länger anhält, ist individuell.

Welchen Einfluss haben die Effekte unter Umständen auf die Verteidigungsbereitschaft? „Junge Menschen – ebenjene, die von der Wehrpflicht betroffen sind – sind angesichts dieser Schreckensbilder und dieser Sinnlosigkeit des Krieges dann auch weniger bereit, zur Waffe zu greifen”, vermutet Matthes.