Pfingstfest in Prinzendorf: Hommage an Hermann Nitsch

Das Pfingstfest wurde von Hermann Nitsch als jährliches Treffen für seine Unterstützer:innen und Freunde konzipiert und wird seit 1973 in Schloss Prinzendorf, seinem Wohn- und Arbeitsort, abgehalten. In der Wirkungsstätte des Künstlers, die nun im intimen Rahmen wiedereröffnet wird, sind bereits in den vergangenen Jahren die ersten drei Tage seines 6-Tage-Spiels posthum aufgeführt worden.

Künstlerische Vielfalt und Hommage an Hermann Nitsch

Das Pfingstfest 2024 wird in Anlehnung an das Erbe des verstorbenen Künstlers gestaltet: Vier Künstlerinnen und Künstler, die zuvor am Orgien Mysterien Theater teilgenommen haben, erhalten die Gelegenheit, ihre eigenen Werke zu präsentieren. Das Programm umfasst unter anderem eine Live-Performance der finnischen Künstlerin Josef Ka sowie die Präsentation eines spektakulären Bühnentieres von Johannes Rass. Des Weiteren werden Malereien von Katrin Sturm und Felix Wittibschlager zu sehen sein. Neben den Werken von Hermann Nitsch werden auch Bücher, Grafiken, Editionen und Plakate im Shop erhältlich sein.

Ein Festival für alle Sinne

Das Fest bietet nicht nur ein reichhaltiges künstlerisches Programm, sondern auch ein Erlebnis für alle Sinne. Die Besucher:innen können an einer gemeinsamen Prozession durch die umliegenden Weinberge teilnehmen und werden während der gesamten Veranstaltung mit Heurigenessen und naturreinem Nitsch Wein verköstigt. Die Atmosphäre verspricht eine einzigartige Mischung aus Kunst, Kultur und kulinarischen Genüssen.