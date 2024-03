Seltene Einblicke in das Schaffen von Walter Pichler

Walter Pichler, bekannt als Bildhauer, Zeichner und Architekt, war ein Künstler, der stets darauf bestand, Leben, Kunst, Skulptur und Architektur in einem konsequenten Dialog zu vereinen. Für ihn war Kunst die elementare Essenz des Lebens, und dieses Spannungsverhältnis zwischen Skulptur und Architektur durchdrang sein gesamtes Schaffen, wie es in einer Aussendung der Nitsch Foundation heißt.

Die Nitsch Foundation - mit VGN-Mehrheitseigentümer Horst Pirker als Beirat - hat sich das Ziel gesetzt, Werke von Vorbildern, Wegbegleitern und Freunden des renommierten Künstlers Hermann Nitsch zu präsentieren. Walter Pichler war einer dieser Wegbegleiter, und obwohl die biografischen Wege der beiden Künstler sich unterschieden, hatten sie den Wunsch, gemeinsam auszustellen. Die Ausstellung "Walter Pichler: Arbeitstisch und Kombinierte Flaggen" erfüllt diesen Wunsch nun posthum.

» Ich wünsche mir, dass durch die Zusammenstellung der Photos, Zeichnungen und Pläne die Verknüpfung zwischen dem sichtbar wird, was ich gemacht habe. «

(Walter Pichler, Juni 1983 aus WALTER PICHLER Skulpturen, Gebäude, Projekte, 1983)

Zur Person:

Walter Pichler wurde 1936 in Deutschnofen in Südtirol, Italien geboren. Er studierte an der Kunstgewerbeschule in Innsbruck und schloss sein Studium an der Hochschule für Angewandte Kunst, Wien ab. In den 1960er Jahren begann er, Skulpturen als Modelle von Gebäuden und Städten zu gestalten. Inspiriert von zeitgenössischen Themen und Technologien, war sein Werk weniger utopisch als vielmehr eine Kritik an der Gesellschaft. Ab 1973 arbeitete er hauptsächlich auf einem Bauernhof in St. Martin an der Raab im Burgenland. Dort realisierte er Architekturen für seine Skulpturen. Walter Pichler war weltweit in renommierten Museen vertreten, darunter das Museum of Modern Art in New York, die Documenta in Kassel, die Biennale di Venezia, das Städel Museum in Frankfurt am Main, das MAK Österreichische Museum für angewandte Kunst in Wien, die Generali Foundation in Wien, das Stedelijk Museum in Amsterdam und das Museum der Moderne in Salzburg. 2022 war er in der Ausstellung "Changes" im mumok in Wien vertreten und in einer umfangreichen Einzelausstellung in der Galerie Krinzinger, ebenfalls in Wien. 2023 folgte eine Gruppenausstellung in Bonn. Im Sommer 2024 wird die Ausstellung "Visionäre Räume. Walter Pichler trifft Friedrich Kiesler" im Wiener Belvedere 21 eröffnet.