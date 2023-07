Peter Filzmaier und Armin Wolf erklären Österreichs Politik

"Der Professor und der Wolf" steht an der Spitze der Sachbuch-Charts. Sie füllen Theater, indem Sie Politik erklären. Wie passt das zur herrschenden Politikverdrossenheit?

Wolf: Ich glaube, dass sich mehr Menschen für Politik interessieren als man denkt. Es könnte natürlich auch helfen, dass die beiden Autoren durch gemeinsame Fernsehauftritte bekannt sind.

Filzmaier: Vor 15 oder 20 Jahren wäre die Standardantwort gewesen, dass es eine Parteien- und Politikerverdrossenheit gibt, die Menschen sich aber sehr wohl für Politik interessieren. Leider geht es mittlerweile aber in Richtung Politik - oder sogar Demokratieverdrossenheit. Das Buch und unsere Auftritte stoßen deshalb auf Interesse, weil die Leute diese Verdrossenheit gar nicht wollen und allgemein verständliche Orientierungspunkte suchen. Viele Menschen haben aber gar nicht genug Zeit, sich mit Politik zu beschäftigen. Da ist das "Einmaleins der österreichischen Politik" so ein Orientierungspunkt.

Wolf: Man sollte den Erfolg aber auch nicht überschätzen: Wir reden von ein paar 10.000 Menschen, die das Buch kaufen und zu Auftritten kommen - in einem Neun-Millionen-Land.

Das Buch: Was darf der Bundespräsident? Fragen wie diese beantworten Filzmaier und Wolf in "Der Professor und der Wolf". (Brandstätter Verlag, € 26)

Sie erklären Basics, das kleine Einmaleins der Politik. Worauf führen Sie den Informationsmangel über Politik zurück? Ein Versagen der Medien oder des Fachs politische Bildung, sofern es stattfindet?

Wolf: Die meisten Menschen haben andere Dinge zu tun, als sich damit zu beschäftigen, wie das mit der Neutralität genau ist, wie Föderalismus organisiert ist, oder was ein Parlamentsausschuss ist.

Filzmaier: Das Buch ist so gestaltet, dass nicht Politikfreaks und Mediennerds in kaum verständlichem Fachchinesisch das diskutieren, was sie ohnehin seit Jahren besprechen. Wir wollen jene erreichen, die der Politik nicht so nah sind, einerseits aus Zeitmangel, andererseits wegen jahrzehntelanger Defizite der politischen Bildung, nicht nur in der Schule, sondern auch in der Jugendarbeit und Erwachsenenbildung. Die Gründe dafür reichen weit zurück: Anders als in Deutschland, wo klar war, man ist Täterland des Nationalsozialismus, haben wir uns ausschließlich den Opferstatus zu eigen gemacht, obwohl es jede Menge Täter in Österreich gab. Deshalb gab es hier keine Tradition der politischen Bildung.

Wolf: Ich glaube ja, dass wir Medien in der Politikberichterstattung viel zu viel voraussetzen. Wir verwenden Ausdrücke, die viele Menschen oft gar nicht verstehen: Plenardebatte, Begutachtungsverfahren,

15a-Vereinbarungen und Finanzausgleich ...

Filzmaier: Jetzt haben Sie mir meine Schmankerl weggenommen.

© Gianmaria Gava/Brandstätter Verlag

Zur Person: Peter Filzmaier (*5. September 1967) Der Wiener hat Politik- und Kommunikationswissenschaften studiert und danach u. a. im Bildungsministerium gearbeitet. Ab 1998 wechselte er als Lehrbeauftragter an die Universität. An der Universität für Weiterbildung Krems leitet er das Department für politische Kommunikation und hat den Lehrstuhl für Demokratiestudien und Politikforschung inne. An der Uni Graz ist er Professor für politische Kommunikation. Er ist zudem Geschäftsführer des Instituts für Strategieanalysen und viel gefragter politischer Analytiker im ORF.

Zur Person: Armin Wolf (*19. August 1966) Der Tiroler arbeitet seit der Matura für den ORF, erst im Landesstudio Tirol, später beim ORF-Radio, als Korrespondent in den USA, Redaktionsleiter der ZiB 3 und moderiert seit 2002 die ZiB 2. Wolf hat zudem Politikwissenschaft, Soziologie, Zeitgeschichte sowie Betriebswirtschaft studiert. Seine Dissertation galt Quereinsteigern in die Politik.

Gibt es etwas, das Sie an der Politik nicht verstehen oder das Sie nervt?

Filzmaier: Ich betreibe jetzt Geschäftsschädigung für mein Fachgebiet, die politische Kommunikation: Doch durch die unglaubliche Beschleunigung der Kommunikation tritt die Sachdebatte - von A wie Agrarpolitik, B wie Bildungspolitik bis Z wie Zuwanderungspolitik - zu sehr in den Hintergrund. Es dominiert der Spin die Kommunikation. Das geht so weit, dass Politiker jenen Standpunkt einnehmen, der mehr Kommunikationschancen verspricht, und nicht den, der sachlich besser begründet erscheint. Das hat ein Ausmaß erreicht, das der Demokratie nicht gut tut.

Wolf: Ich würde mir mehr faktenbasierten politischen Diskurs wünschen und weniger "strategisch notwendigen Unsinn". Politische Kommunikation sollte tatsächlich stattfindende Politik vermitteln. Sie sollte nicht dazu dienen, von Politik abzulenken oder gar Politik zu ersetzen.

Filzmaier: In den 1980er- und 1990er-Jahren hat, US-Trends folgend, eine notwendige Professionalisierung der politischen Kommunikation stattgefunden, um Dinge verständlich zu erklären. Aber die Spirale hat sich auf Kosten der Inhalte immer weitergedreht. Inszenierung und Aktionismus sind nicht per se negativ, solange der Themenbezug gegeben ist und nicht nur Selbstzweck. Aristoteles und Cicero haben, bezogen auf die Rhetorik gesagt, es gebe immer eine Mischung aus Sachargumenten und Inszenierung, aber es dürfe ein Minimalausmaß an Sachargumenten nicht unter- und ein Maximalausmaß an Inszenierung nicht überschritten werden. Wir bewegen uns aber oft über die Grenze der Inszenierung und unterschreiten den Minimalanspruch an Argumenten. Ein Spindoktor hat in seinem Buch den Begriff des "strategisch notwendigen Unsinns" als Ablenkungstaktik von unangenehmen Themen gebraucht. Es wäre naiv anzunehmen, dass nur er auf diese Idee gekommen ist. Das ist tägliche Praxis bei fast allen Parteien.

Wolf: Was ich mir auch wünschen würde: weniger Boulevard-Politik. Boulevard-Journalismus appelliert mehr an Emotionen und Vorurteile als an den Verstand. Boulevard- Politik appelliert ebenfalls weniger an den Verstand der Wählerschaft, sondern an ihre Ressentiments.

Wie oft haben Sie bei Interviews das Gefühl, dass es um Sachargumente und ein echtes Gespräch geht?

Wolf: Ein echtes Gespräch führe ich mit Menschen wie Peter Filzmaier, also mit Expertinnen und Experten, die ins Studio kommen, um Fragen zu beantworten. Politiker kommen in der Regel nicht, um Fragen zu beantworten, sondern, um vor rund 700.000 Menschen ihre Botschaften unterzubringen. Die Fragen stören die eher.