Ab heute fallen wieder Sätze wie "nur eine von euch kann 'Germany's next Topmodel' werden" oder "ich habe leider kein Foto für dich". Mit dabei in der bereits zwölften Staffel von Heidi Klums Model-Sendung ist auch die 19-jährige Oberösterreicherin Julia.

Zum Start der zwölften Staffel "Germany’s next Topmodel - by Heidi Klum" macht das Team aus einem Flughafen einen Fashion-Hotspot mit einem der ungewöhnlichsten Laufstege, die frau sich vorstellen kann. Die Jury um Heidi Klum, Michael Michalsky und Thomas Hayo laden 50 Models auf den Flughafen in Kassel ein, der Topmodel-Airbus steht bereits auf dem Rollfeld zum Flug in Richtung Côte d‘Azur.

© ProSieben/Richard Hübner

Natürlich dürfen nicht alle Models mit dem Flieger abheben. Wer auf die große Reise gehen will, muss sich zunächst vor Heidi Klum beweisen: "Thomas und Michael haben auf einer Deutschlandtour jeweils 25 Nachwuchsmodels in ihr Team gewählt. Hier am Flughafen werde ich mir die Mädchen zum ersten Mal persönlich ansehen." Dafür präsentieren sich die Top 50 in einem "Impress Heidi"-Walk in ihren Lieblingsoutfits. Die Herausforderung: Für den Catwalk müssen die Mädchen ihr Model-Talent auf einem laufenden Gepäckband zeigen.

© ProSieben/Richard Hübner

© ProSieben/Richard Hübner

Wer in seinem Lieblingsoutfit überzeugt, wird mit eleganten Abendkleidern zur Lady: Im Hangar steigt zwischen Propellerflugzeugen eine sehr besondere Fashionshow. Für die Gewinnerinnen geht es direkt an die Côte d‘Azur. In Marseille wartet ein Kreuzfahrtschiff, auf dem die Topmodel-Anwärterinnen zusammen mit Heidi Klum und ihrem Team in See stechen. Eine die dabei sein darf, so viel sei bereits verraten, ist die 19-jährige Julia aus Reichenthal in Oberösterreich. Sie hat Heidi Klum bereits von sich überzeugt.

© ProSieben/Martin Bauendahl

Zwei Transgender-Models mit dabei

Wie die "Bild" berichtet, sind diesmal auch zwei Transgender-Models mit dabei. Eine davon ist die 20-jährige Giuliana, die früher Pascal hieß. "Als ich im Kindergarten war, habe ich oft mit den Mädchen gespielt und hatte Barbies. Zudem habe ich lieber Mädels-Klamotten angezogen", sagt sie. Im Alter von sieben oder acht Jahren habe sie schließlich ihrer Mutter eröffnet, lieber ein Mädchen sein zu wollen. Diese unterstützte die Tochter und suchte mit ihr Ärzte auf. Bei "Germany's next Topmodel will sie sich einfach so zeigen, "wie ich bin".

Auch Melina wurde als Bub geboren. Bei Heidi Klums Model-Show möchte die 19-Jährige zeigen, "dass Klischees altmodisch und überbewertet sind. Und dass der erste Eindruck oft täuscht."

Neue Coaches, neue Regeln

Im Laufe der Staffel warten auf die Topmodel-Aspirantinnen zwei neue Choaches: Choreografin Nikeata Thompson wird die

Models von "Team Weiß" (Michael Michalsky) trainieren, damit sie auf dem Laufsteg eine gute Figur machen. Für "Team Schwarz" freut sich Juror Thomas Hayo auf den Catwalk-Trainer Mac Folkes.

© ProSieben/Richard Hübner

Ebenfalls neu in diesem Jahr: Nicht nur während der Entscheidungs-Walks kann die Reise für die Mädchen enden. Die Jury kann ein Nachwuchsmodel zu jeder Zeit aus dem Wettbewerb nehmen. Das bedeutet, dass zu jedem Zeitpunkt volle Konzentration angesagt ist. Denn wie heißt es seit elf Jahren? "Nur eine von euch kann 'Germany's next Topmodel' werden. Nur eine von euch schafft es auf das Cover der Cosmopolitan." Auch 2017.