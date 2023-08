Inhaltsverzeichnis

Wie sieht der Schwarzblaue Ölkäfer aus?

Der Schwarzblaue Ölkäfer lebt in trocken und warmen Gegenden. Bereits im Frühjahr ist er aktiv, besonders häufig anzutreffen ist er von April bis Juni. Daher auch der Name "Maiwurm". Die Weibchen des Schwarzblauen Ölkäfers sind durch ihren großen, geschwollen wirkenden Hinterleib, die dunkelblau-metallische Färbung und die stark verkürzten Flügeldecken leicht von anderen Käfern zu unterscheiden. Die weiblichen Käfer erreichen eine Körperlänge von bis zu 35 Millimeter. Da die Flügel gegenüber dem massiven Hinterleib stark unterentwickelt sind, sind diese Käfer flugunfähig.

© iStockphoto.com Das Weibchen des Ölkäfers hat stark unterentwickelte Flügel

Der Name des Käfers rührt zum einen von seiner Färbung und zum anderen von der ölig aussehenden Flüssigkeit, die er bei Bedrohung aus den Kniegelenken absondert, her. Hierbei handelt es sich um das Gift "Cantharidin". Nur wenige Milligramm davon ausreichen aus, um einen ausgewachsenen Menschen zu töten. Das Gift ist auch von der "Spanischen Fliege", einer mit dem Schwarzblauen Ölkäfer verwandten Art, bekannt.

Wo ist der Ölkäfer beheimatet?

Der Schwarzblaue Ölkäfer ist in Mitteleuropa verbreitet. Er besiedelt bevorzugt sandige und offene Gebiete sowie trockene Wälder, Hänge und Steppenwiesen. Auch in Österreich kommt er vor. Aufgrund der Veränderungen seines Lebensraums, insbesondere von Wiesen, nimmt sein Bestand ab. Daher wurde der Schwarzblaue Ölkäfer in Deutschland bereits in die Rote Liste gefährdeter Arten aufgenommen.