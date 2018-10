Sie quetschen sich durch Ritzen und machen es sich in unseren vier Wänden gemütlich: Wanzen. Genauer gesagt: die Marmorierten Baumwanzen. Woher kommen sie? Und warum haben wir derzeit eine regelrechte Wanzenplage?

Woher kommt die Marmorierte Baumwanze?

Die Marmorierte Baumwanze, im Fachjargon Halyomorpha halys genannt, kommt ursprünglich aus Ostasien. Um die Jahrtausendwende wurde sie laut der Österreichischen Agentur für Ernährungssicherheit (AGES) nach Nordamerika eingeschleppt. Von dort aus breitete sie sich mit rasanter Geschwindigkeit weiter aus. In Europa trat sie erstmals im Jahr 2004 auf. Damals in Liechtenstein. 2007 wurde sie dann in der Schweiz gesichtet. Dieser Tage hört man immer wieder Österreicher über Wanzen in der Wohnung oder im Haus klagen.

Warum gibt es gerade jetzt so viele Baumwanzen?

Tatsächlich gibt es zum aktuellen Zeitpunkt nicht mehr Baumwanzen als sonst. Sie fallen uns nur deshalb stärker auf, weil sie zusehends in unsere Wohnungen und Häuser eindringen. Der Grund: Während es draußen langsam, aber sicher kälter wird, sucht sich der Sechsbeiner ein warmes Plätzchen, an dem er überwintern kann.

© iStockphoto.com Die Marmorierte Baumwanze saugt an Blättern und Früchten

Ist die Marmorierte Baumwanze gefährlich?

Sie brauchen sich nicht zu sorgen! Gefährlich ist die Marmorierte Baumwanze für den Menschen nicht. Allerdings verbreitet sie einen üblen Geruch, weshalb sie im Volksmund auch Stinkwanze genannt wird. Wem sie allerdings etwas zuleide tut, das ist Obst und Gemüse. Unter anderem Pfirsich, Birne, Apfel, aber auch Paradeiser, Paprika und Melanzani. Durch das Saugen an Früchten und Blättern werden diese deformiert und verfärbt.

Wie wird man die Baumwanze wieder los?

Wer die Wanze zwar loswerden, aber nicht töten will, kann ein Glas über sie stülpen, ein Blatt Papier unter das Glas schieben und die Wanze so nach draußen befördern. Andere wiederum gehen möglicherweise etwas forscher vor und greifen zum Staubsauger oder aber zum Klebeband, mit dem sie die Wanze fixieren, um sie danach in ein Stück Toilettenpapier zu wickeln und im WC zu entsorgen. Was sie allerdings auf keinen Fall tun sollten, ist, die Wanze zu zerquetschen. Ihr Vermächtnis wäre ein ausgesprochen unangenehmer Geruch.

© iStockphoto.com In warmen Wohnungen sucht die Baumwanze Unterschlupf

Wie kann ich dem Eindringen der Wanze vorbeugen?

Haben die Insekten Ihre vier Wände erst einmal als Ziel anvisiert, werden Sie es vermutlich nicht schaffen, sie komplett am Eindringen zu hindern. Die eine oder andere Wanze wird vermutlich doch einen Weg in die warme Wohnung finden. Dennoch empfiehlt es sich, Ritzen und Spalte an Fenstern und Türen gut zu verschließen. Natürlich halten auch Fliegengitter die Wanzen vorm Eindringen ab. Und sollte sich doch ein Exemplar in Ihre Wohnung verirren: Keine Panik. Denn die Marmorierte Baumwanze tut, wie gesagt, keinem Zwei- oder Vierbeiner etwas zuleide.