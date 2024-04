© Matthias Obergruber/News

Das prämierte Cover zeigt einen Rubik-Cube – statt flächiger Farben prangen die Letter S-I-G-N-A und das zugehörige Gruppen-Logo auf den Mittelteilen des Zauberwürfels. Er ist Sinnbild des verschachtelten Konstrukts der heute insolventen Signa-Gruppe. Die weißen Flächen sind dabei Symbol der damaligen Undurchsichtigkeit des Netzes bestehend aus über 1.000 Firmen. Es „drehen und wenden“ wie er möchte, kann der insolvente Unternehmer längst nicht mehr.

© Matthias Obergruber/News NEWS-Chefredakteurin Kathrin Gulnerits,

„Den Stein ins Rollen gebracht hat bereits unsere Coverstory Zwischen Sein und Schein im Oktober des Vorjahres. Diesem starken Auftakt folgten sieben weitere Cover mit exklusiven Enthüllungen, mit denen es uns dank der großartigen Investigativ-Journalisten Sebastian Reinhart und Rainer Fleckl gelungen ist, die Machenschaften in Benkos Signa-Reich aufzudecken. Damit hat es NEWS geschafft, die Themenführerschaft rund um die Signa-Pleite zu übernehmen und wurde über die Landesgrenzen hinweg zahlreich zitiert – ein Meilenstein in der investigativen Berichterstattung Österreichs“, so NEWS-Chefredakteurin Kathrin Gulnerits. „Großer Dank gilt an dieser Stelle unserem Grafik-Duo Alexandra Kaserbacher und Sebastian Mayer.“

© Matthias Obergruber/News NEWS-Geschäftsführer Helmut Schoba

Sehr erfreut über diese internationale Auszeichnung ist auch NEWS-Geschäftsführer Helmut Schoba: „Unser Team rund um Chefredakteurin Kathrin Gulnerits zeigt gerade an diesem Beispiel einmal mehr sehr eindrucksvoll auf, was wir meinen, wenn wir von Tiefgang in der Berichterstattung reden und wir mehr als nur einen Blick hinter die Schlagzeile werfen. Das ist genau das, was unsere Community der gesellschaftspolitischen Verantwortungsträger:innen von uns erwartet.“