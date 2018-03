Nadja abd el Farrag, auch bekannt als "Naddel", hat ein Buch geschrieben. In "Achterbahn - eine Biografie" hat die 53-jährige Ex-Freundin von Dieter Bohlen ihre harte Vergangenheit verarbeitet.

Alkoholexzesse, Schulden, Skandale - Nadja abd el Farrag hatte es in den letzten Jahren nicht leicht. In ihrem Buch "Achterbahn - eine Biografie", das sie kürzlich auf der Leipziger Buchmesse vorgestellt hat, schreibt die 53-Jährige offen über ihr bewegtes Leben.

Vor einem Jahr erklärte "Naddel", sie würde an Leberzirrhose leiden, zuvor machte sie Schlagzeilen mit ihren finanziellen Problemen. Die Bohlen-Ex trat sogar in einem Promi-Special der RTL-Sendung "Raus aus den Schulden" auf, doch gebracht hat es laut ihrer Aussage nichts, im Gegenteil. Nadja ist enttäuscht von Peter Zwegat.

© imago/xcitepress

Doch nicht nur "Naddels" finanzielle Situation ist traurig. Ihr fehlt zudem auch noch eine Schulter zum Anlehnen. "Ich habe kaum noch Freunde", gesteht sie im Interview mit der Zeitschrift "IN". Sie sei "so oft hintergangen und ausgenutzt" worden, immer wieder habe es Menschen gegeben, die bloß mit ihr Geld machten wollten und die Freundschaft nur vorspielten, berichtet die 53-Jährige.

"Naddels" Fels in der Brandung

Doch einen Menschen gibt es, den Nadja abd el Farrag als ihren einzigen Freund und Fels in der Brandung bezeichnet: den Hotelbesitzer Burkhardt Stoelck. Er unterstützt sie, lässt sie sogar in seinem Hotel wohnen. "Der Einzige, dem ich wirklich vertrauen kann, ist Burkhardt. Er hat mich quasi gerettet", erklärt die Bohlen-Ex. Allen Liebesgerüchten zum trotz seien sie allerdings nur gute Freunde, Burkhardt ist anderweitig liiert, mit seiner Partnerin verstehe sie sich aber gut, so "Naddel".