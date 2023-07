Midjourney funktioniert derzeit ausschließlich über die Plattform Discord. Hierfür ist ein Account nötig. Discord ist eine kostenlose Chat-Plattform mit eigenem privatem Bereich. Mit dem Discord-Account loggen Sie sich anschließend auf midjourney.com ein.

Zur Generierung eines Bildes nutzen Sie den Befehl "/imagine" und beschreiben das Bild im Anschluss möglichst detailliert (siehe hierzu Kapitel Prompt Engineering). Hierfür sind mehrere Sprachen verfügbar, auch eine Beschreibung auf Deutsch ist möglich. Anschließend stellt Ihnen Midjourney vier Beispielentwürfe vor, die Sie gegebenenfalls geringfügig anpassen oder wieder verwerfen können.

Was ist Prompt Engineering?

Bei Midjourney kommt sogenanntes Prompt Engineering zum Einsatz. Das bedeutet, um ein Bild zu generieren, bedarf es keiner speziellen Programmiersprache, sondern die Befehle können in "natürlicher" Sprache gegeben werden. Prompt Engineering funktioniert bei Midjourney also in etwa so, als würden Sie einem oder einer Künstler:in Anweisungen geben, wie er oder sie zu arbeiten hat. Im Fall von Midjourney geben Sie die Anweisung an einen Bot, der die Information verarbeitet. Der Bot funktioniert am besten mit klaren, kurzen Anweisungen – komplizierte Schachtelsätze mag er weniger. Auch Smileys oder Emojis funktionieren.

Im Prompt enthalten sein sollten bestenfalls der Gegenstand eines Bildes (Katze, Wolkenkratzer, Vase etc.), das Medium (Fotografie, Zeichnung, Skulptur etc.), die Umgebung, die Lichtverhältnisse, Farben, Stimmung und so weiter.