Michael Ludwig: "Wir sind ja keine Führerpartei"

Ihre Kollegin in Niederösterreich, Johanna Mikl-Leitner, fordert härtere Strafen für Klimaaktivisten, die sich auf Straßen festkleben. Geklebt wird öfter in Wien. Wie also sehen Sie diese Forderung?



Prinzipiell glaube ich, dass man auf andere Art viel mehr für den Klimaschutz erreichen kann. Es gibt nicht viele Menschen, die sagen, sie haben ihre Haltung zum Klimawandel dadurch geändert, dass sie länger im Stau gestanden sind. Diese Aktionen sind kontraproduktiv. Wir machen in Wien sehr viel zum Klimaschutz, seit über 20 Jahren haben wir ein Klimaschutzprogramm, an dem wir konsequent arbeiten. Das hat dazu geführt, dass die CO2-Emissionen pro Kopf halb so hoch sind wie im Österreichschnitt.

Aber konkret: härtere Strafen, ja oder nein?

Das würde nicht viel bewirken. Es wäre sinnvoller, den inhaltlichen Dialog zu suchen. Das setzt aber voraus, dass die Klimakleber für inhaltliche Diskussionen zur Verfügung stehen. Es gibt zweifellos viel zu tun. Zum Beispiel, dass die Bundesregierung ein Klimaschutzgesetz auf den Weg bringt oder das Erneuerbare-Wärme-Gesetz.

In Wien gibt es Aktivistinnen und Aktivisten, die gegen den Lobautunnel auftreten. Gibt es da einen Dialog?

Ich habe immer wieder Diskussionen mit Unterstützern aus dem Umwelt-und Klimaschutzbereich.

Sie stehen in Sachen Lobautunnel ganz woanders als die Gegnerinnen und Gegner des Projekts. Aber können Sie deren Motivation, Monate in einem Protestcamp auszuharren, nachvollziehen?

Ich stehe vor allem dafür, dass man den Menschen, die es betrifft, also der Wiener Bevölkerung eine Entlastung ermöglicht. Wir haben ja diesen Tunnel nicht aus Jux und Tollerei geplant, sondern nach einem jahrelangen Verfahren, wo geprüft worden ist, welche Lösung ökologisch und klimafreundlich ist. Man muss nach diesen Diskussionen auch irgendwann ins Umsetzen kommen. Viele Orte in Österreich haben Umfahrungsstraßen, dieses Recht steht auch der mit Abstand größten Stadt, Wien, und deren Bevölkerung zu.

© News/Ricardo Herrgott Wiens Bürgermeister Michael Ludwig

ZUR PERSON Nach dem Studium der Politikwissenschaft und Geschichte zog es den gebürtigen Wiener bald in die Politik. Er startete 1994 als Bezirksrat in seinem Heimatbezirk Floridsdorf, war anschließend Mitglied des Bundesrates und Landtagsabgeordneter. 2007 wurde er Stadtrat für Wohnbau und Stadterneuerung in Wien. 2018 wurde er nach einer Kampfabstimmung gegen Andreas Schieder Wiener Bürgermeister und Chef der Wiener SPÖ.

SPÖ-Chef Andreas Babler ist kein Freund dieses Projekts.

Da gibt es nichts mehr zu diskutieren. Der Bau der Nordostumfahrung ist im Nationalrat beschlossen. Die Frage ist eigentlich, warum die Regierung beschlossene Gesetze nicht umsetzt.

Gesetzt den Fall, die SPÖ sitzt in der nächsten Regierung: Ist der Bau des Lobautunnels dann Koalitionsbedingung?

Ich halte nichts davon, dass man schon vor einer Wahl Koalitionsbedingungen stellt, denn das Wichtigste in der Politik ist Glaubwürdigkeit. Wenn man in Wahlkämpfen mit den Muskeln spielt, und dann wird das nicht eingelöst, entsteht der Eindruck, man macht das nur aus parteipolitischen Gründen. Mir ist wichtig, dass die Sozialdemokratie ihre inhaltlichen Positionen präsentiert und die Bevölkerung sich dann entscheiden kann, für wen sie stimmt. Im konkreten Fall gibt es ein beschlossenes Gesetz, und das gehört umgesetzt. Die Entscheidung der Ministerin, dieses eine Projekt zu stoppen, während sie anderen Straßenbauprojekten zugestimmt hat, scheint mir doch sehr willkürlich zu sein.

Österreich hat eine lange Hitzewelle hinter sich. Es gibt einen Klimaplan der Stadt, aber geht dessen Umsetzen angesichts der Auswirkungen der Klimaerwärmung schnell genug?

Wir haben zwei Ziele: den Klimawandel zu stoppen und die Auswirkungen des Klimawandels auf die Menschen in unserer Stadt möglichst gut zu bekämpfen. Man sieht die Erfolge unseres Klimaschutzplanes. Die CO2-Emissionen in Wien sind halb so hoch wie im Rest Österreichs, wir haben sehr viel für den Ausbau des öffentlichen Verkehrs getan. Wir bauen gerade elf Kilometer U-Bahn- Strecke zusätzlich und zählen schon jetzt weltweit zu den Großstädten mit der höchsten Kilometerzahl an Straßenbahnlinien. Wir haben ein so dichtes öffentliches Verkehrsnetz wie keine andere Großstadt, um CO2-Emissionen zu reduzieren. Das ist auch der Grund, warum wir die 365-Euro-Jahreskarte mit 180 Millionen Euro subventionieren, um diesen Preis beibehalten zu können. Aufgrund der Inflation müsste die Jahreskarte inzwischen schon fast 500 Euro kosten. Aber wir wollen, dass die Wienerinnen und Wiener um einen Euro pro Tag das gesamte Öffi-Netz nutzen können.