Meran: Zwischen Bergen und Palmen

Auf den ersten Blick erinnert Meran an Bad Ischl: eine alte Kurstadt mit Jugendstilgebäuden, umgeben von hohen Bergen, dazu eine historische Altstadt und eine belebte Flusspromenade mit Cafés. Noch eine weitere Gemeinsamkeit verbindet die beiden Orte: Kaiserin Elisabeth kam gerne, um sich zu erholen.

1870 reiste Sisi zum ersten Mal nach Meran. Dafür wurden die Räume von Schloss Trauttmansdorff prunkvoll eingerichtet. Heute befindet sich hier das Südtiroler Landesmuseum "Touriseum", eine interaktive Zeitreise durch 250 Jahre Tourismusgeschichte der Region.

Auf Kaiserin Sisis Spuren

Die zwölf Hektar großen Gärten des Schlosses zählen zu den schönsten Italiens. Selbst Besucher, die nicht übermäßig an Pflanzen interessiert sind, können problemlos einige Stunden in der Anlage verbringen. Es gibt zahlreiche Erlebnisstationen, wie die Grotte oder den Irrgarten, dazu ein Kaffeehaus direkt am Lotusteich, sowie eine spektakuläre Aussichtsplattform, deren Treppen scheinbar in den Himmel führen.

Der - wie sollte es anders sein - Sisi-Weg verbindet das Schloss mit der Innenstadt. Die drei Kilometer lange Strecke führt unter anderem in den Elisabeth-Park mit dem Sisi-Denkmal und endet direkt bei der Kurpromenade.

© Balakate/Shutterstock SÜDTIROL ist zwar bei Extrembergsteigern beliebt, aber gerade rund um Meran gibt es auch viele einfache, wunderschöne Spazier- und Wanderwege, wie den Tappeinerweg

Durch Merans lebendige Altstadt flanieren zu jeder Jahreszeit sowohl Einheimische als auch Touristen. In den Gassen reihen sich Mode-, Outdoor- und Spezialitätenläden an Restaurants und Cafés. Vor dem großteils im 19. Jahrhundert erbauten Kurhaus finden das ganze Jahr über Veranstaltungen, wie die Meraner Festwochen, das Genuss- und Weinfestival oder der Meraner Christkindlmarkt statt.

Ausblick auf Meran

Vom Zentrum aus führt der nostalgische Einser-Sessellift über die Weinberge hinauf in die kleine Gemeinde Dorf Tirol. Oben angekommen am besten den Bus in den Ort nehmen, da der Weg eintönig entlang der Straße verläuft. Bergab zahlt sich die einfache Wanderung über den Tiroler Steig mit herrlichem Blick auf Meran aus.

Auf der anderen Seite Merans an den Hängen des Marlinger Bergs liegt Marling mit seinen 3.000 Einwohnern. Zahlreiche Winzer, wie beispielsweise der Plonerhof, bauen hier ihre Reben an und verarbeiten die Trauben zu Wein und Sekt.

Palmen und Orangenbäume

In Marling betreibt auch Familie Waldner in dritter Generation das Hotel La Maiena. 1964 errichtete der Großvater von Mathias und Elisabeth Waldner ein Restaurant mit Tanzlokal und Kegelbahn. 1977 kamen erste Hotelzimmer dazu, nach und nach folgten zahlreiche Erweiterungen und Modernisierungen.

© Michael Huber SEIT DREI GENERATIONEN betreibt Familie Waldner das La Maiena Meran Resort

Der Bezug zur umgebenden Natur und zu Meran ist im ganzen Haus spürbar. "Uns war wichtig, den Ausblick auf Meran in Szene zu setzen", sagt Mathias Waldner. Doch was macht die Stadt für ihn so besonders? "Meran hat ein ganz eigenes, mediterranes Flair. Anders als viele Täler Südtirols ist unseres außerdem weit und offen."

Und darum gleicht Meran Bad Ischl nur auf den ersten Blick. Der Lifestyle der 40.000 Einwohner ist italienisch-entspannt, Genuss nimmt einen hohen Stellenwert ein und das Tal ist nach Süden hin offen. So gelangt warme Luft aus dem Mittelmeerraum in die Region. Das sorgt für ein angenehmes Klima und neben Weinreben und Apfelbäumen wachsen sogar Palmen und Orangen- und Zitronenbäume in Meran, dem mediterranen Ort inmitten der hohen Gipfel der Alpen.