Ebenfalls einzigartig ist eine Wanderung durch den Lorbeerwald, der 1999 zum Unesco-Weltkulturerbe ernannt wurde. Dieser Wald ist Heimat für viele Vogelarten, wie dem Madeira-Sturmvogel oder dem Madeiragoldhähnchen.

Angst unterwegs gefährlichen Tieren zu begegnen, muss niemand haben. Es gibt keine Schlangen, auch keine giftigen Spinnen. Ebenso wenig sind größere Tiere, mit Ausnahme von Nutztieren wie Rindern, heimisch.

Ponta do Sol liegt malerisch an der Südwestküste Madeiras. Es wurde zum ersten "European Digital Native Village" ernannt. Hier gibt es nicht nur die meisten Sonnenstunden auf der Insel, sondern auch Arbeitsplätze mit schnellem Internetanschluss. Unterhalb der Kirche befindet sich eine kleine, beschauliche Gasse mit Restaurants und Cafés, darunter "The Old Pharmacy"

Umso üppiger wachsen die Pflanzen bei den perfekten Bedingungen, die mit 25 Grad im Sommer, sowie 15 bis 20 Grad im Winter und ausreichend Wasser auf der Insel herrschen. Aus mitteleuropäischen Blumen werden hier Sträucher oder gar Bäume. So ist der Löwenzahn bis zu drei Meter hoch, ebenso Heidelbeeren und Maiglöckchen. Letztere sind auf der Insel sogar ungiftig. Da es keine Tiere gibt, die die Pflanze fressen würden, verloren sie mit der Zeit ihr Gift.

1.204 Pflanzenarten wachsen auf Madeira. Am eindrucksvollsten ist das farbenfrohe Blütenmeer sicherlich im Frühling. Im Herbst wiederum blühen wilde Hortensien mit Blüten so groß wie Fußbälle überall entlang des Straßen.

Mango, Maracuja und Madeirawein

Angesichts der Vielfalt und Pracht gibt es nicht nur einen einzigen, sondern gleich mehrere botanische Gärten in Funchal. Der "Jardim Tropical Monte Palace" etwa ist per Seilbahn erreichbar, die am Ende der Promenade direkt am Meer startet und über die Dächer der Inselhauptstadt auf den Monte führt.

Der Geschmack der Früchte wiederum kann am "Mercado dos Lavradores", den Art-déco Markthallen Funchals, entdeckt werden. In den Gängen herrscht vormittags dichtes Gedränge, die Stände der Händler sind beladen mit duftenden Blumen und frischem Obst und Gemüse. Darunter Süßkartoffel, Mangos, Maracujas, Bananen und Weintrauben, die seit Jahrhunderten auf Terrassen an den steilen Hängen zur Herstellung des süßen, fruchtigen Madeiraweins kultiviert werden.