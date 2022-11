9 Fehler, die Frauen in Beziehungen machen

1. Sich unter Wert zu verkaufen

Jeder fühlt sich einmal verwundbar und unsicher. Heutzutage muss man sich immer wieder beweisen - es wird von einem erwartet, sowohl Erfolg als auch Misserfolg gleichermaßen erfolgreich zu bewältigen. Gelingt dies nicht, geht dies sofort an die Substanz und das Selbstbewusstsein beziehungsweise Selbstwertgefühl leidet. Seien Sie nicht zu streng zu sich selbst. Verkaufen Sie sich nicht unter Wert. Erinnern Sie sich daran, dass Ihnen das Beste zusteht und dass Sie alles, was Sie bereits erreicht haben, auch verdient haben.

2. Sich komplett vom Partner abhängig machen

Jemanden um Hilfe zu fragen, ist vollkommen okay. Sich von jemand anderem abhängig zu machen, einfach nur ungesund. Ihr Selbstwertgefühl, Ihre emotionale Stabilität und Ihr Glück sollte nicht von etwas abhängen, über das Sie keine Kontrolle haben. Verlassen Sie sich auf die Unterstützung ihres Partners, aber bleiben Sie unabhängig.

3. Die Kommunikation vernachlässigen

Manchmal ist es schwierig, sich zu verstehen, und sich in den anderen hineinzuversetzen. Vor allem dann, wenn man gerade wütend oder traurig ist. Dann erscheint es oft leichter, gewisse Themen unter den Tisch fallen zu lassen, oder das Gespräch einfach zu unterbinden. Prinzipiell ist es aber immer besser, miteinander zu reden. Und zwar besonders dann, wenn es sich so anfühlt, als würde man missverstanden werden oder wenn man nicht versteht, worauf der andere hinaus will. Kommunikation stärkt die Beziehung.

4. Den anderen ständig verändern zu wollen

Es gibt bestimmt einige Dinge, die Sie an Ihrem Partner mögen. Aber auch vieles, mit denen Sie nichts anfangen können. Versuchen Sie trotzdem nicht, ihn zu ändern. Fokussieren Sie sich auf das, was Sie an ihm mögen.

5. Zu wenig Wertschätzung aufbringen

Manche Männer wissen genau, was sich Frauen unter Romantik vorstellen. Andere können damit überhaupt nichts anfangen, auch wenn sie ihre Frau wirklich lieben. Erinnern Sie sich daran, dass er nicht riechen kann, was Sie sich wünschen. Wenn Sie bestimmte Dinge von ihm erwarten, sagen Sie es einfach frei heraus. Das macht Ihnen und Ihrem Partner das Leben um vieles leichter.

6. Sich auf Dinge versteifen, die nicht zu ändern sind

Im Leben läuft es meist anders, als man es sich vorstellt. Es ist ganz normal, dass man sich darüber ärgert, wenn etwas nicht planmäßig verläuft. Wenn es etwas ist, mit dem Sie im Grunde leben können und dass ihre Gesundheit oder ihre Sicherheit nicht gefährdet, sollten Sie versuchen, sich nicht auf die Details zu versteifen und die zeit miteinandenr genießen - vielleicht passiert dann etwas ganz Unglaubliches!



7. Ihn festnageln zu wollen

Manchmal versuchen Frauen, sich selbst Sicherheit innerhalb der Beziehung zu verschaffen, indem Sie von ihrem Partner langfristige Verpflichtungen fordern. Dabei darf man aber auch nicht vergessen, dass man selber dann auch den anderen gebunden ist - und man gar nicht weiß, wie es in fünf Jahren um die Gefühle für den anderen bestellt ist. Wir sind alle Individuen, die sich ständig verändern und weiterentwickeln. Geben Sie sich und dem anderen etwas Zeit. Wenn Sie Ihre Beziehung stärken wollen und sich weniger unsicher fühlen möchten, reden Sie mit Ihrem Partner und finden heraus, wie sie dies beschleunigen können.

8. Untreue

Was Gedanken angeht, gibt es keine Regeln - und es sollte auch keine geben. Freiheit im Denken ist ein Grundrecht, auf das wir beharren sollten. Doch wenn es darum geht, Gedanken in die Tat umzusetzen zu wollen, ist es etwas anderes. Beziehungen durchlaufen schwierige Phasen und in diesen tendieren wir dazu, empfindlich, unsicher und unglücklich zu sein. Reden Sie mit Ihrem Partner darüber. Wenn Sie sich nach etwas sehnen, dass Sie in ihrer Beziehung nicht bekommen, sollten Sie die Courage aufbringen, ihm dies schonend beizubringen. Wenn Sie es nicht tun, missbrauchen Sie das Vertrauen Ihres Mannes - und setzen möglicherweise alles nur für einen schwachen Moment aufs Spiel. Sie sollten Ihren Partner stets so behandeln, wie Sie selber gerne behandelt werden möchten. Als seien Sie loyal.

9. Seine Entscheidungen treffen

Wir alle wollen bis zu einem gewissen Punkt ein Mitspracherecht bei den Entscheidungen des anderen haben. Man fühlt sich dadurch speziell und wichtig, aber dabei kann man es auch übertreiben. Erinnern Sie sich daran, wie es sich anfühlt, wenn Ihnen jemand bei Ihren Entscheidungen reinredet. Dann werden Sie ganz schnell wieder damit aufhören.