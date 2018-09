In wenigen Tagen werden Laura und Marcel Hirscher erstmals Eltern. Die werdende Mama will sich künftig auf ihr Privatleben konzentrieren und löscht deshalb ihr äußerst beliebtes Instagram-Profil.

Während Marcel Hirscher bereits voller Vorfreude auf die kommende Saison ist, befindet sich seine Ehefrau Laura im Endspurt ihrer Schwangerschaft. Mitte September erwartet das Power-Paar das erste gemeinsame Kind. Vor und während ihrer Schwangerschaft hat Laura Hirscher ihren Fans auf Instagram immer wieder private Einblicke in ihr Leben gewährt. Damit ist nun Schluss.

© APA/EXPA/JFK

52.000 Fans hat Laura Hirscher auf Instagram. Diese überraschte sie mit der Tatsache, dass sie all ihre bisherigen Fotos löschte. In einem letzten Posting verrät sie, dass sie ihren Account in ein paar Tagen endgültig löschen wird und erklärt ihre Beweggründe. "Bald wächst unsere Familie und wir freuen uns unfassbar darauf! Ich möchte mich dieser neuen Aufgabe voll und ganz widmen und werde deshalb kein öffentliches Profil mehr betreiben", schreibt die werdende Mama.

Laura Hirscher endet mit den Worten: "Vielen Dank für eure wahnsinnige Unterstützung, sie hat mich stets bestärkt und mir viel Kraft gegeben. Alles Liebe, eure Laura". Viele Fans werden über ihren Schritt enttäuscht sein, die Mehrheit versteht aber sicherlich, dass sie sich als Jungmama voll und ganz ihrem Baby widmen und ihr Privatleben privat halten möchte.