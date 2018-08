Der kanadische Performance-Künstler Rick Genest, besser bekannt als der Zombie Boy, ist mit nur 32 Jahren verstorben. Wie unter anderem der kanadische Radiosender "iHeart" vermeldet, wurde Genest in seinem Apartment in Mont-Royal, einem Vorort von Montreal, tot aufgefunden. Er soll Selbstmord begangen haben.

Genest wurde vor allem als Darsteller in dem Video "Born This Way" von Lady Gaga (32) überregional bekannt. Auch in zahlreichen Werbefilmen war der Kanadier zu sehen. Außerdem arbeitete er als männliches Model und wurde unter anderem auch vom französischen Top-Designer Thierry Mugler (69) gebucht. In dem Fantasy-Streifen "47 Ronin" spielte er im Jahr 2013 an der Seite von Keanu Reeves (53) seine erste Hollywood-Rolle.

Wie iHeartRadio Canada berichtete, sei der mit Tätowierungen übersäte Künstler am Donnerstag leblos in seinem Zuhause in Quebec aufgefunden worden. Alle Indizien sprechen für einen Suizid – ein Schock für Lady Gaga.

Auch Lady Gaga selbst meldete sich mittlerweile auf ihrem Twitter-Account zum Tode von Rick Genest zu Wort."Der Selbstmord meines lieben Freundes Rick Genest alias Zombie Boy ist mehr als erschütternd. Wir müssen alle Hebel in Gang setzen, um in unserer Kultur die psychische Gesundheit an erste Stelle zu packen und dem Stigma zu entkommen, dass wir nicht darüber reden können", lauteten ihre bewegten Zeilen an ihre Community.

"Wenn du leidest, dann melde dich bitte sofort bei deiner Familie und deinen Freunden und hol dir Unterstützung! Wir müssen uns gegenseitig retten", appellierte sie weiter an ihre Fans.

Seine Vorgeschichte

Genest entstammt der Punk- und Hausbesetzer-Szene Montreals und beschloss bereits im Alter von 19 Jahren, seinen gesamten Körper mit dem Motiv einer verwesenden Leiche tätowieren zu lassen. Eigenen Angaben zufolge kam er auf die Idee, nachdem als Jugendlicher ein Gehirntumor bei ihm diagnostiziert wurde, der jedoch geheilt werden konnte.

Er stand für die Modemagazine "GQ" und "Vogue" vor der Kamera und ließ sich für mehrere Model-Kampagnen ablichten. In Deutschland hatte Genest unter anderem im Jahr 2013 einen Auftritt in der Model-Castingshow "Germany's Next Topmodel".

Suizidgedanken? Hier wird Dir geholfen!

Wer Suizidgedanken hat, sollte sich an vertraute Menschen wenden. Oft hilft bereits das Sprechen über die Gedanken dabei, sie zumindest vorübergehend auszuräumen. Wer für weitere Hilfsangebote offen ist, kann sich an die Telefonseelsorge wenden: Sie bietet unter der Rufnummer 142 schnelle erste Hilfe an und vermittelt Ärzte, Beratungsstellen oder Kliniken. Das neue österreichische Suizidpräventionsportal www.suizid-praevention.gv.at bietet viele Informationen zu Hilfsangeboten.