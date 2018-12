ABBA ist mehr als eine Band. Die Popikonen sind ein Phänomen. 5 spannde Fakten und ein Gewinnspiel zu ABBA.

380 Millionen verkaufte Tonträger, 124 Mal Platz eins in den Charts von 23 Ländern - ABBA ist ein wahres Musikphänomen.

Doch wissen Sie wirklich alles über die schwedische Popgruppe, die hinter Hits wie "Dancing Queen" oder "Mamma Mia" steht? Wir haben ein paar Fakten zusammengetragen, die Sie überraschen könnten...

© AFP PHOTO/Shaun Curry ABBA Gold

Der Playboy und ABBA

Was haben der Playboy und ABBA gemeinsam? In den frühen 70er Jahren, als ABBA noch nicht ABBA hieß, sondern "Björn, Benny, Agnetha und Anni-Frid", lag ihrem damaligen Manager, Stikkan Anderson, viel daran, die Band auch in den USA bekannt zu machen.

Diese schwierige Aufgabe gelang ihm mit Hilfe des Playboys. Der Playboy hatte zu der Zeit ein eigenes Plattenlabel - "Playboy Records" - bei dem die ABBA-Single "People need Love" erschien.

Doch der Bandname "Björn, Benny, Agnetha und Frida" war Playboy Records zu sperrig. Aus diesem Grund entschied man sich für die Bezeichnung "Björn, Benny and Svenska Flicka" (Übersetzung: Schwedische Mädchen")

Erfolgshit "Waterloo"

Mit "Waterloo" gewannen ABBA 1974 den Eurovision Song Contest, der damals noch "Grand Prix Eurovision de la Chanson" hieß. Doch bereits ein Jahr zuvor versuchten die vier am europäischen Musikwettbewerb mitzumachen. Wieder war es ihr Manager, der die Band einem größeren Publikum präsentieren wollte. Der Song Contest bot sich dafür an. Doch es scheiterte an der Songauswahl. ABBA wollten 1973 mit dem Lied "Ring, Ring" antreten. Dies gelang ihnen aber nicht, da eine Expertenjury das Lied für untauglich hielt - es sei zu unseriös, so die Begründung. Ein Jahr später war es dann aber soweit - und der Rest ist Geschichte.

© MANDATORY CREDIT AFP PHOTO/SCANPIX SWEDEN-OLLE LINDEBORG Mit "Waterloo" gewannen ABBA 1974 den Eurovision Song Contest

Wie kam es zum Namen "ABBA"?

Gut, es ist wohl allseits bekannt, dass sich "ABBA" aus den Anfangsbuchstaben der Bandmitglieder - Bjorn Ulvaeus, Agnetha Faltskog, Anni-Frid Lyngstad und Benny Andersson - zusammensetzt. Doch wer kam auf die Idee? Manager Stikkan Anderson war es leid, immer wieder die vollständigen Namen aufzuzählen, wenn es um die Band ging. Also jonglierte er mit den Initialien bis ABBA feststand. Ein Name, den sich jeder merken konnte und, viel wichtiger, den auch jeder aussprechen kann - ein Vorteil, wenn es um eine internationale Karriere geht.

Die Band war zuerst nicht ganz überzeugt, da der Name in Schweden bereits verwendet wurde und zwar von einer Fischfirma. Ihre Sorge war, dass Leute mit dem Namen eher Hering, statt Musik, assoziieren würden. Doch Andersson konnte die Vier schließlich davon überzeugen - war der Firmenname doch nur in Schweden bekannt.

© EPU / AFP ABBA bei einem Auftritt 1976

Dancing Queen - ein Lied für die Königin

"Dancing Queen", ein Ständchen für die frischgebackene Königin. Am 19. Juni 1976 heiratete der schwedische König Carl Gustaf die 33-jährge Silvia Sommerlath, eine Bürgerliche aus Heidelberg.

Ihr zu Ehren performten ABBA das Lied Dancing Queen in der Oper von Stockholm. Den Auftritt gibt es im Video zu sehen.

Die wichtigsten Daten zu "Dancing Queen"

Album: Arrival

Arrival Veröffentlicht: 1976

1976 Autoren: Benny Andersson; Björn Ulvaeus; Stig Anderson

Benny Andersson; Björn Ulvaeus; Stig Anderson Aufnahme: 4–5 August 1975

4–5 August 1975 Single-Verkäufe: Mit über sechs Millionen Exemplaren wurde Dancing Queen zu einer der meistverkauften Singles der 1970er Jahre

Mit über sechs Millionen Exemplaren wurde Dancing Queen zu einer der meistverkauften Singles der 1970er Jahre Chart-Platzierung: "Dancing Queen" ist die einzige Nummer 1 der Schweden in den amerikanischen Charts

© ROGER TURESSON / SCANPIX SWEDEN / AFP Bjorn Ulvaeus, Agnetha Faltskog, Anni-frid Lyngstad und Benny Andersson (v.li. nach re.) 1980

Songs und Alben

Nach dem letzten Album "The Visitors" planten ABBA eine weitere Platte. Durch zahlreiche Gerüchte kam dafür der Titel "Opus 10" auf. Doch dazu kam es nicht. Doch wer weiß, vielleicht veröffentlicht die Band ja noch ein Album... Zwei neue Songs, "Don't Shut Me Down" und "I Still Have Faith In You", werden schließlich Ende 2018 veröffentlicht. Fans dürfen gespannt sein.

Die ABBA-Alben im Überblick (Studioalben)

Ring, Ring (1973)

Waterloo (1974)

ABBA (1975)

Arrival (1976)

ABBA - The Album (1978)

Voulez-Vous (1979)

Super Trouper (1980)

The Visitors (1981)

