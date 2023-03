Steckbrief König Willem-Alexander

Geburtsdatum: 27. April 1967

27. April 1967 Geburtsort: Utrecht

Utrecht Voller Name: Willem-Alexander Claus George Ferdinand

Willem-Alexander Claus George Ferdinand Titel: Seine Majestät König Willem-Alexander, König der Niederlande

Seine Majestät König Willem-Alexander, König der Niederlande Sternzeichen: Stier

Stier Größe: 1,83 m

1,83 m Eltern: Beatrix Wilhelmina Armgard, Claus von Amsberg

Beatrix Wilhelmina Armgard, Claus von Amsberg Geschwister: Prinz Johan Friso, Prinz Constantijn

Prinz Johan Friso, Prinz Constantijn Ehepartnerin: Königin Máxima Zorreguieta der Niederlande

Königin Máxima Zorreguieta der Niederlande Kinder:Kronprinzessin Catharina-Amalia, Prinzessin Alexia, Prinzessin Ariane

Willem-Alexanders Kindheit und Jugend

Willem-Alexander erblickte am 27. April 1967 in der holländischen Stadt Utrecht als Kind der damaligen Prinzessin Beatrix und des Prinzen Claus das Licht der Welt.

Zusammen mit seinen beiden jüngeren Brüdern Johan Friso, der bereits im Jahr 2013 verstarb, und Constantijn verbrachte der junge Prinz seine Kindheit auf dem Schloss Drakensteyn in Baarn, einer Gemeinde in der Nähe seiner Geburtsstadt. Als Beatrix 1981 die neue Königin der Niederlande wurde, zog die Familie dann nach Den Haag in das Schloss Huis ten Bosch um.

© IMAGO/piemags Willem-Alexander als Kind mit seinen Eltern Claus und Beatrix

Anders als für Kinder von königlichen Familien üblich wurden Willem-Alexander und seine Brüder nicht in privaten Schulen oder gar von einem Privatlehrer, sondern in "normalen" öffentlichen Schulen unterrichtet. Sowohl in seiner Zeit in Baarn als auch in Den Haag lernte der heutige König gemeinsam mit Kindern und Jugendlichen aus allen verschiedenen sozialen Schichten.

Seine Schulbildung beendete Willem-Alexander in Wales an dem Atlantic College mit dem Abschluss "International Baccalaureate".

Willem-Alexanders wilde Jugend

Bereits früh fiel auf, dass der junge Willem-Alexander eine wahre Frohnatur und ein sehr aktiver, extrovertierter Prinz war. Allerdings brachte dieses Verhalten dem heutigen König in seiner Jugend vor allem viel negative Presse ein. Neben etlichen Frauengeschichten erregte Willem-Alexander vor allem durch unzählige Partys und durch seine Vorliebe für das ein oder andere Bier Aufmerksamkeit und erhielt so den Spitznamen "Prins Pilsj".

© imago images / BrunoPress Der Kronprinz 1989

Wehrdienst und durchschnittliches Studium

Nach dem Schulabschluss in Wales leistete Willem-Alexander von 1985 bis 1987 seinen Wehrdienst bei der Königlichen Marine der Niederlande ab. Auf den Wehrdienst folgte ein Studium der Geschichtswissenschaften an der Universität in Leiden, in welchem der damalige Prinz im Jahr 1993 sein Examen ablegte. In seiner Examensarbeit ging es um „die Antwort der Niederlande auf den französischen Rückzug aus der integrierten militärischen Kommandostruktur der NATO unter Charles de Gaule“.

© IMAGO/ANP König Willem-Alexander in der niederländischen Militäruniform

Willem-Alexander schloss das Studium mit durchschnittlichen Leistungen ab, da er sich mehr auf das Feiern als auf das Lernen fokussiert haben soll.

Bereits vor seiner Zeit bei der niederländischen Königlichen Marine entwickelte Willem-Alexander eine echte Leidenschaft für das Fliegen. Nachdem der passionierte Hobbyflieger schon in seiner Jugend zwei Pilotenscheine machte, erwarb der ehemalige Kronprinz während seines Wehrdienstes den großen militärischen Flugschein, der es ihm erlaubt, auch große Maschinen zu steuern.

Seit dem Jahr 2001 besitzt Willem-Alexander zudem die Lizenz für Verkehrspiloten, er ist also befugt dazu, Flugzeuge mit Passagieren zu steuern. Um seine Lizenz aufrechtzuerhalten, fliegt der niederländische König noch heute regelmäßig verschiedene Maschinen von KLM, der nationalen Fluggesellschaft der Niederlande. Außerdem steuert er von Zeit zu Zeit den Regierungsjet der Niederlande.

König Willem-Alexander und der Sport

Willem-Alexander ist ein glühender Fan von verschiedenen Wintersportarten sowie vom Laufen. So nahm er unter einem geänderten Namen zum Beispiel am Eisschnelllaufereignis Elfstedentocht 1986 und am legendären Marathon von New York City 1992 teil.

© imago images / Belga Royales Zujubel - Willem-Alexander und seine Frau Maxima bei den Olympischen Spielen 2012 in London

Zudem bekleidet Willem-Alexander verschiedene offizielle Posten von einigen Sportveranstaltungen. Zwischen 1995 und 1998 war der Kronprinz der Schirmherr des Niederländischen Sportbundes sowie von 1998 bis 2013 Mitglied des Internationalen Olympischen Komitees.

Der reifere Willem-Alexander

Mit der Zeit wurde es ruhiger um den Kronprinzen Willem-Alexander. Auf Partys tauchte er weniger auf und auch das Biertrinken reduzierte er immer weiter. Stattdessen fokussierte sich der erste Thronfolger von Königin Beatrix mehr und mehr auf offizielle und repräsentative Aufgaben, was ihm viel Zuspruch beim niederländischen Volk einbrachte. Noch heute lieben die Niederländer ihren König für seine lockere und herzliche Art.

Willem-Alexanders Engagement

Ein Thema, das Willem-Alexander seit jeher sehr beschäftigt, ist das Wasser und der Umgang damit. Aus diesem Grund spezialisierte er sich immer mehr auf dem Gebiet des Wassermanagements und übernahm im Jahr 2006 sogar den Vorsitz im Beratergremium der UN für Wasser und Gesundheit. Auch für diese Tätigkeit erhielt der heutige König viel Lob und Anerkennung.

© APA/AFP/ANP/Patrick van KATWIJK Der König in seinem Büro im Palast

Weitere Ausrutscher im höheren Alter

Auch wenn Willem-Alexander seine wilde Jugendzeit längst hinter sich gelassen hat, sorgt er in seinem Heimatland dennoch auch im höheren Alter immer wieder für Skandale. So erwarb er im Jahr 2007 beispielsweise eine sehr kostspielige und luxuriöse Ferienvilla in dem afrikanischen Land Mosambik. Dieser Kauf wurde von einem Großteil der niederländischen Bevölkerung sehr stark kritisiert, da fast gleichzeitig die Finanzkrise 2007 startete und viele Menschen in den finanziellen Ruin trieb.

Ebenfalls viel Kritik erntete Willem-Alexander dafür, dass er im Rahmen der Olympischen Winterspiele 2014 in Sotschi gemeinsam mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin mehrere Biere trank.

Die brisante Verlobung mit Máxima

Die wohl größten Schlagzeilen löste Willem-Alexander allerdings – auch wenn es zunächst komisch klingen mag – durch seine eigene Verlobung aus. 1999 lernt der Kronprinz Máxima Zorreguieta, eine Investmentbankerin aus Argentinien, kennen. Die beiden verlieben sich und wollen sich verloben, doch es gibt ein Problem: Der Vater von Máxima, Jorge Horacio Zorreguieta, war an verschiedenen Aktionen der Militärdiktatur in Argentinien beteiligt.

Für die niederländische Königsfamilie schloss die Biografie ihres Vaters Máxima als potenzielle zukünftige Königin aus und auch das Volk war sich unsicher, ob diese Frau sich für die Position an der Spitze ihrer Monarchie eignet. Doch Willem-Alexander kämpfte und erreichte tatsächlich, dass der damalige niederländische Ministerpräsident Wim Kock den Streit um die Person Máxima Zorreguieta durch ein Machtwort beendete. Daraufhin gaben Willem-Alexander und seine Angebetete am 1. April 2001 offiziell ihre Verlobung bekannt. Zuvor soll der Prinz Máxima beim Schlittschuhfahren einen Antrag gemacht haben.

Traumhochzeit von Máxima und Willem-Alexander

Knapp eineinhalb Jahre nach der Verlobung fand am 2.2.2002 die Traumhochzeit von Máxima und Willem-Alexander in dem Sitz der ehemaligen Amsterdamer Börse Beurs van Berlage statt. Máximas Vater Jorge Horacio, der knapp drei Jahre zuvor für das politische Beben in den Niederlanden sorgte, nahm nicht an den Feierlichkeiten teil.

© imago/Belga Máxima und Willem-Alexander am Tag ihrer Hochzeit

Am Balkon des Palastes küssten sich Willem-Alexander und Máxima so leidenschaftlich, wie man es wohl noch nie bei einem royalen Paar gesehen hat. Die Liebe ist ehrlich und echt. "Sie mögen sich echt, sie können gut miteinander reden und unglaublich viel lachen. Sie sind nicht nur Partner, sondern auch Freunde", meinte eine Königshausexpertin anlässlich des 20. Hochzeitstages des royalen Paares gegenüber der Zeitschrift "Libelle".

"Máxima bedeutet mir alles. Mein Glück zu Hause, meine Kinder, alles habe ich ihr zu verdanken. Aber sie ist auch mein Kumpel, mein Sparringspartner", streute der König seiner Gemahlin in einem Interview Rosen. Máxima wiederum sagte: "Er ist mein Anker. Er regt mich an, um wirklich meine Arbeit zu tun, aber zugleich hält er mich auch fest."

Eine traumhafte Königsfamilie

Bereits kurz nach der Hochzeit gab es für Fans der niederländischen Königsfamilie erneut Grund zu jubeln – Máximas erste Schwangerschaft. Am 7. Dezember wurde die Tochter Catharina-Amalia, heute bekannt als Kronprinzessin Amalia, geboren. Alexia, die zweite Tochter des Paares, folgte am 26. Juni 2005. Das Nesthäkchen der Familie ist Ariane. Die jüngste der drei Töchter kam am 10. April 2007 zur Welt.

© IMAGO/Reporters Willem-Alexander mit seinen Frauen. Das Bild wurde im Jahr 2012, ein Jahr vor seiner Krönung, aufgenommen.

Willem-Alexanders Krönung

Nach ganz genau 33 Jahren im Amt verließ die ehemalige niederländische Königin Beatrix den Thron der Monarchie Niederlande und übergab das Amt an ihren Sohn Willem-Alexander. Am 30. April 2013 wurde der damals 46-Jährige drei Tage nach seinem Geburtstag im Rahmen einer feierlichen Zeremonie offiziell zum König gekürt.

© IMAGO/United Archives International Willem-Alexander mit Máxima am Tag seiner Krönung

Beatrix ist nun seither wieder Prinzessin. Máxima wird seit der Krönung ihres Mannes Königin genannt, ist aber nicht zugleich Staatsoberhaupt.

Bei Zeremonie in der Nieuwe Kerk von Amsterdam schwor Willem-Alexander, die Verfassung zu wahren und sein Amt gewissenhaft auszuüben. Zudem gelobte er, die Unabhängigkeit der Niederlande zu verteidigen und das Gemeinwohl zu fördern. Er hat ein schweres Erbe übernommen, meistert die Aufgabe jedoch mit Bravour. Willem-Alexander ist übrigens der erste männliche niederländische Monarch seit dem späten 19. Jahrhundert. Zwischen 1890 und 2013 waren seine Urgroßmutter Wilhelmina (1890-1948), seine Großmutter Juliana (1948-1980) sowie seine Mutter Beatrix (1980-2013) am Thron. Beerben wird ihn erneut eine Frau: seine älteste Tochter Amalia.