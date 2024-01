Inhaltsverzeichnis:

Der Kaffeesiederball findet am 2. Februar 2024 in der Wiener Hofburg statt. Um 19.30 Uhr erfolgt die Saaleröffnung, um 21.00 Uhr die festliche Eröffnung im Festsaal.

Tickets sind unter www.kaffeesiederball.at erhältlich, der heurige Ball ist allerdings bereits ausverkauft. Die reguläre Eintrittskarte kostet 180 Euro, Studentenkarten (bis 26 Jahre) gibt es um 84 Euro. Die Preise der Sitzplätze sind abhängig vom gewählten Raum, sie rangieren zwischen 48 und 92 Euro.

Dresscode: Was trägt man am Kaffeesiederball?

Der Dresscode lautet große Ballrobe oder bodenlanges Abendkleid für Damen, Frack mit Dekoration, Frack, Smoking oder Gala-Uniform für Herren.

Wer organisiert den Ball der Wiener Kaffeesieder?

Der Klub der Wiener Kaffeesieder ist der Veranstalter des Wiener Kaffeesiederballs. Der Ball wird seit dem Jahr 2017 von Ballorganisatorin Anna Karnitscher, der Tochter des Ballbegründers Ernst Weidinger und Eigentümerin des gleichnamigen Café Weidinger organisiert.

Welche Tanzschule eröffnet den Kaffeesiederball?

Die Eröffnung, getanzt zur Polonaise a-DUR von FrédérIc Chopin, erfolgt durch das Jungdamen- und Herrenkomitee der Tanzschule Elmayer. Diese wurde am 19. November 1919 von Willy Elmayer in den ehemaligen Stallungen des Palais Pallavicini am heutigen Standort eröffnet und wird heute von Thomas Schäfer-Elmayer geleitet. Sie ist vor allem dadurch bekannt, dass in den Kursen besonderer Wert auf richtiges Benehmen gelegt wird. Beispielsweise verabschieden sich Herren am Ende der Tanzstunde per Handkuss von ihrer Tanzpartnerin. Die Tanzschule bietet auch eigene Etikettekurse an und es gilt eine strengere Kleidungsvorschrift als in anderen Tanzschulen. Die Tanzschule führt neben der normalen Ausbildung auch eine Wiener-Walzer-, drei Latein- und eine Standardformation, welche auf diversen Bällen, Feiern, Eröffnungen oder Mitternachtseinlagen tanzen.

Wie wird man Debütant:in?

Wenn man den Kaffeesiederball eröffnen möchte, muss man an einem Vortanzen in der Tanzschule Elmayer am 27. Jänner 2024 um 12.30 Uhr teilnehmen, die Anmeldung dafür erfolgt unter https://elmayer.at/ballkalender/wiener-kaffeesiederball/.

Die Ballproben beginnen am selben Tag. Empfohlen wird dafür auch ein Linkswalzertraining, wie es die Tanzschule anbietet, denn die Kenntnisse von Rechts- und Linkswalzer sind Voraussetzung für eine Teilnahme. Der Dresscode bei der Eröffnung lautet schneeweißes, langes Ballkleid für die Damen, für die Herren wahlweise Frack oder Smoking.

Die Geschichte des Wiener Kaffeesiederballs

Der erste Wiener Kaffeesiederball fand am 22. Februar 1957 unter dem damaligen Klubobmann der Wiener Kaffeehausbesitzer, Ernst Weidinger statt. Er wird seither jährlich in der Faschingszeit in der Wiener Hofburg vom Klub der Wiener Kaffeehausbesitzer veranstaltet und ist dementsprechend eng mit der Wiener Kaffeehaustradition verbunden. Bei voller Ausnutzung der räumlichen Kapazitäten der Wiener Hofburg zählt der Ball bis zu 5.500 Gäste. Zu den regelmäßigen Gästen zählen Politiker, Schauspieler, Künstler, Literaten, Kulturschaffende sowie Unternehmer aus dem In- und Ausland.