Jasmin Ouschan: Weltbekannte Poolbillard-Spielerin mit Kampfgeist

Steckbrief Jasmin Ouschan

Name : Jasmin Rosalia Ouschan

: Jasmin Rosalia Ouschan Geboren : 10.01.1986 in Klagenfurt am Wörthersee, Kärnten

: 10.01.1986 in Klagenfurt am Wörthersee, Kärnten Sternzeichen : Steinbock

: Steinbock Wohnort : Klagenfurt am Wörthersee

: Klagenfurt am Wörthersee Größe : 1.67 m

: 1.67 m Ausbildung : Matura

: Matura Beruf : Profi-Poolbillard-Spielerin

: Profi-Poolbillard-Spielerin Verein : PBC Eintracht Klagenfurt

: PBC Eintracht Klagenfurt Familienstand : Ledig

: Ledig Kinder : Keine

: Keine Geschwister: ein Bruder (Albin Alois Ouschan)

Ihre größten Erfolge & Meilensteine

Jasmin Ouschan ist eine der bekanntesten und erfolgreichsten Billard-Sportlerin der Welt und hat seit ihrem Karrierestart im Jahr 2004 zahlreiche Erfolge bei Europameisterschaften, Profi- und Weltranglistenturnieren sowie Herren-Turnieren zu verbuchen.

Jahr Meilenstein 2004 Vize-Weltmeisterschaft bei den U18-Mädchen 2005 Gold bei der Europameisterschaft 2005 im 9-Ball 2006 Gold bei der Europameisterschaft 2006 im 8-Ball und 14&1-Endlos 2007 Gold bei der Europameisterschaft 2007 im 14&1-Endlos 2008 Gold bei der Europameisterschaft 2008 im 8-Ball und Bronze im 9-Ball und 14&1-Endlos 2009 Gold bei der Poolbillard-Europameisterschaft 2009 im 9-Ball, 8-Ball, sowie Silber im 14&1-Endlos 2010 Goldenes Verdienstzeichen der Republik Österreich & Poolbillard-EM-Titel im 14&1-Endlos, 10-Ball, 9-Ball und 8-Ball 2012 Gold bei der Europameisterschaft 2012 im 10-Ball & Eröffnung Billard Sport Academy in Klagenfurt 2013 Gold bei der Europameisterschaft 2013 im 14&1-Endlos und 9-Ball 2014 Gold bei der Europameisterschaft 2014 im 14&1-Endlos und 9-Ball 2015 Silbernes Verdienstzeichen der Republik Österreich 2016 Gold bei der Europameisterschaft 2016 im 14&1-Endlos und 10-Ball

Jasmin Ouschan galt als Wunderkind im Poolbillard

Jasmin Rosalia Ouschan ist in Klagenfurt am Wörthersee geboren und aufgewachsen. Mit nur drei Jahren machte die junge Kärntnerin ihre ersten Spiel-Erfahrungen in der Sporthalle ihrer Eltern. Ihr Vater war der österreichische Pool-Weltmeister Albin Ouschan Senior.

» Ich bin am Billardtisch gewickelt worden, die Kugeln haben mich schon immer fasziniert «

Dem Miniatur-Billardtisch konnte Jasmin Ouschan jedoch nicht besonders viel abgewinnen und so begann sie auf einem Hocker stehend an den normalen Billardtischen zu spielen. Schnell zeigte sich ihr außergewöhnliches Talent und der Grundstein für ihre professionelle Karriere war gelegt.

© imago images/Xinhua Jasmin Ouschan ist am Billardtisch groß geworden.

Seit ihrem sechsten Lebensjahr trainiert Jasmin Ouschan bei ihrem Trainer und Manager Michael Neumann, der ihr auch heute noch zur Seite steht. Nach der Maturaprüfung im Jahr 2004 startete Jasmin Ouschan ihre professionelle Karriere im Poolbillard und trat damit in die Fußstapfen ihres 2018 verstorbenen Vaters, dem erfolgreichen Pool-Weltmeisters, Albin Ouschan Senior. Zusammen mit ihrem vier Jahre jüngeren Bruder Albin Alois Ouschan (Albin Ouschan Junior) genießt die gebürtige Kärntnerin nun schon seit längerem weltweite Bekanntheit.

Die Geheimnisse ihres Erfolges

Dank ihres eindrucksvollen Kampfgeistes, ihrer unbeirrten Zielstrebigkeit und verblüffenden Präzision wurde aus Jasmin Ouschan schnell eine erfolgreiche Sportlerin im Poolbillard. Sie behauptet sich seit Beginn ihrer Karriere beharrlich an der Weltspitze.

Ihr Bruder Albin Ouschan bewundert an seiner Schwester besonders ihre mentale Stärke und ihren unermüdlichen Ehrgeiz: „Sie lässt sich nie hängen“, so Albin Ouschan Junior (Welt- und Europameister, Mosconi Cup MVP). Die sympathische Kärntnerin nimmt sowohl national als auch international erfolgreich an Poolbillardwettbewerben teil und perfektioniert fortwährend ihre Technik und Trainingsmethoden. Die Spitzensportlerin trainiert täglich bis zu drei Stunden mit Queue (Spielstock) und Bällen. Hinzu kommen noch einmal zwei bis drei Stunden für ihr Fitness- und Mentaltraining.

© imago images/Kuess Jasmin Ouschan mit ihrem Bruder Albin

» Ohne höchste Konzentration, mentale Stärke und Kondition geht gar nichts «

2012 eröffnete Jasmin Ouschan zusammen mit ihrem Bruder ihre eigene Billard-Akademie, die „Billard Sport Academy“ in Klagenfurt. Die zielstrebige Kärntnerin will mit ihrer Academy in erster Linie Jugendliche und Erwachsene für den Billard-Sport begeistern und ihnen einen geeigneten Trainingsstützpunkt bieten..

Seit Juni 2019 ist Jasmin Ouschan Markenbotschafterin der Stadtwerke Klagenfurt. Dort unterstützt die erfolgreiche Ausnahmesportlerin die Bereiche Jugendsportförderung, Teamgeist und gesunde Ernährung.



Im Jahr 2021 belegte Jasmin Ouschan bei der ORF-Sendung "Dancing Stars" mit ihrem Tanzpartner Florian Gschaider den zweiten Platz.

© ORF/Hans Leitner Jasmin Ouschan mit ihrem "Dancing Stars"-Partner Florian Gschaider

Erfolgreichste Billardsportlerin der Welt

Mit nur 36 Jahren ist Jasmin Ouschan bereits 27-fache Rekord-Europameisterin, 10-Ball-Weltmeisterin sowie 18-fache österreichische Meisterin.

Nach ihrem Karrierestart im Jahr 2004 wurde die ambitionierte Kärntnerin sechs Mal Kärntner Sportlerin des Jahres (2006, 2007, 2008, 2010, 2013 und 2015). Im Frühjahr 2010 wurde Jasmin Ouschan sogar mit dem Goldenen Verdienstzeichen der Republik Österreich geehrt. Bei der Wahl der Sportler:innen des Jahres erhielt die ambitionierte Kärntnerin 2008 den achten Platz, 2011 den fünften Platz und 2015 den dritten Platz.

Bis vor einigen Jahren reiste sie durchschnittlich ein dreiviertel Jahr um die Welt und nahm an unzähligen Turnieren teil. Vor allem in den USA und Asien war die Profi-Billardsportlerin geradezu kultisch verehrt. Hier ist der Billardsport wesentlich populärer als in Österreich.

Jasmin Rosalia Ouschan privat und persönlich

» Im Leben bin ich überhaupt nicht spontan, das ist purer Stress für mich «

Ihre fehlende Spontanität ist für Jasmin Ouschan eine große Schwäche. Sie braucht für alles einen Plan und ist alles andere als flexibel. Zudem bezeichnet sich die gebürtige Klagenfurterin, die mit Spitznamen Jassy heißt, auch noch als äußerst tollpatschig „Mir fällt jeden Tag etwas hinunter oder ich lauf‘ gegen den Türstock. Dafür bin ich ordentlich, ein Symmetrie-Mensch.“

Laut ihrer Webseite, lebt Jasmin Ouschan momentan in keiner Beziehung. An männlichen Verehrern mangelt es der erfolgreichen Poolbillardspielerin grundsätzlich nicht, nur sei der Funke bisher noch nicht übergesprungen, sagt Jasmin Ouschan über ihren Beziehungsstatus. Ihr Traummann sollte mit beiden Beinen fest im Leben stehen, sportlich sein und nicht rauchen. Auch über das Thema Nachwuchs spricht die Kärntnerin offen. Sie möchte gerne einmal Kinder, wartet jedoch noch auf den richtigen Zeitpunkt: „Dinge passieren eben, wie sie passieren.“

In der Zwischenzeit genießt Jasmin Ouschan die Zeit mit ihrer kleinen Nichte Lena-Sophie, Tochter ihres Bruders Albin.