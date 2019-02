Bei der diesjährigen Oscar-Verleihung war es DAS Tuschelthema: Was läuft wirklich zwischen Lady Gaga und Bradley Cooper? Und was hält eigentlich seine Lebensgefährtin Irina Shayk von all dem?

Nicht erst seit ihrem romantischen gemeinsamen Auftritt bei den Oscars wird getuschelt, ob Bradley Cooper und Lady Gaga mehr sind als bloß Filmpartner und Freunde.

Als sie ihren Song "Shallow" aus dem Film "A Star Is Born", bei dem Bradley Cooper nicht nur die männliche Hauptrolle spielt, sondern auch erstmals Regie führte, performten, lag förmlich Liebe in der Luft. Ist diese Chemie tatsächlich bloß gespielt? Viele Zuschauer können das nicht glauben. Auf Twitter wurde Bradley Coopers Lebensgefährtin Irina Shayk, mit der er die gemeinsame Tochter Lea de Seine hat, bemitleidet.

© imago/Picturelux

Auch Ex-Spice-Girl Mel B fand den innigen Auftritt von Lady Gaga und Bradley Cooper unangebracht. "Ich fühlte mich so unbehaglich für Bradleys Freundin. Ich würde gerne glauben, dass dies Teil der gesamten Performance war, denn es gibt einen Ehrenkodex unter Frauen. Hoffentlich waren sie nur professionell", meinte sie in der Talkshow "Good Morning Britain".

Was hält Irina Shayk von Bradleys Gaga-Flirt?

Und was hält Irina Shayk von Bradley Coopers innigem Verhältnis zu seiner Filmpartnerin? Während der Oscar-Verleihung saß das Topmodel, das früher mit Star-Kicker Cristiano Ronaldo liiert war, zwischen Lady Gaga und ihrem Freund. Als die Sängerin den Oscar für den besten Filmsong bekam, umarmte Irina sie innig. Und auch nach der romantischen Performance spendete sie als Erste Standing Ovations. Macht sie bloß gute Miene zum bösen Spiel, oder steht Irina Shayk tatsächlich über den Dingen?

© APA/AFP/GETTY IMAGES/KEVIN WINTER

Das Topmodel ist seit knapp vier Jahren mit Bradley Cooper liiert, am Red Carpet posierte sie freudestrahlend mit ihm und seiner Mutter Gloria Campano. Die letzten zwei Jahre musste sie aufgrund seiner Doppelbelastung als Regisseur und Darsteller von "A Star Is Born" oftmals auf ihren Liebsten verzichten, doch angeblich plant das Paar nun, wo es wieder ruhiger wird, sogar ein weites gemeinsames Kind.

© imago/UPI Photo

Auch wenn die Beziehung von Lady Gaga und ihrem Freund Christian Carino kürzlich nach kurzer Verlobungszeit in die Brüche gegangen ist: Die Liebe zwischen Bradley Cooper und Irina Shayk scheint stärker zu sein.